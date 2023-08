Schenefeld: Diebe stehlen 22.000 Euro teures Motorrad aus Garage

Schenefeld. Motorraddiebe haben in Schenefeld zugeschlagen. Aus einer Tiefgarage an der Alten Landstraße haben sie in der Nacht zum Freitag ein Motorrad der Marke BMW entwendet.

Die Maschine mit Pinneberger Kennzeichen ist mit zwei Hartschalenkoffern ausgestattet, ihre Farbe ist gelb-schwarz. Der Zeitwert liegt bei geschätzten 22.000 Euro.

Schenefeld: Diebe stehlen 22.000 Euro teures BMW-Motorrad

Die Täter sollen laut den Polizeiangaben zwischen 18.45 Uhr am Donnerstag sowie 5.30 Uhr am Freitag am Werk gewesen sein.

Das Sachgebiet für komplexe Ermittlungen der Kriminalpolizei in Pinneberg ermittelt in dem Fall und sucht Zeugen, denen verdächtige Personen in der Tatzeit oder in Tagen davor im Bereich Alte Landstraße aufgefallen sind. Hinweise unter der Telefonnummer 04101/20 20.

Zuletzt waren in Halstenbek und Rellingen vermehrt Autodiebe aktiv

Zuletzt hatte eine Serie von SUV-Diebstählen im Raum Halstenbek und Rellingen für Unruhe gesorgt. Auch diese Fälle sind beim Sachgebiet für komplexe Ermittlungen anhängig.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.