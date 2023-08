Polizei: Pinnebergs Ex-Kripo-Chef wird Boss der Landespolizei in Kiel

Pinneberg/Kiel. Vom einfachen Beamten in Pinneberg zum obersten Polizisten in Schleswig-Holstein – Ingo Minnerop ist die Karriereleiter ganz nach oben aufgestiegen.

Der 58-Jährige wird mit Beginn des Monats September neuer Leiter der Polizeiabteilung im Innenministerium in Kiel. Das Landeskabinett stimmte Dienstag dem Personalvorschlag von Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack zu.

Pinneberg: Karrieresprung – Ingo Minnerop wird Chef der Landespolizei

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Ingo Minnerop eine herausragende Persönlichkeit und einen absoluten Fachmann für die Abteilungsleitung gewinnen konnten. Er hat bereits in den vergangenen Jahren in der Polizeiabteilung hervorragende Arbeit geleistet und kennt die Landespolizei aus zahlreichen früheren Stationen in- und auswendig“, so die Ministerin.

Sie sei davon überzeugt, dass der 58-Jährige „für diesen Posten mit seiner Erfahrung und seinem Fachwissen genau der richtige Mann ist“.

Minnerop begann seine Karriere als Schutzpolizist im Revier Pinneberg

Nach der Ausbildung bei der Einsatzhundertschaft in Eutin absolvierte der im Kreis Pinneberg wohnhafte Minnerop Bäderdienst auf Amrum, wechselte dann zum Polizeirevier Pinneberg und war stellvertretender Leiter der Dienststelle Halstenbek-Rellingen.

2004 durchlief er die Ausbildung zum gehobenen Dienst, agierte als Dienststellenleiter der damaligen Polizeistation für Halstenbek-Rellingen, dann als Revierführungsbeamter beim Polizeirevier Pinneberg und in Rellingen.

Nach der Ausbildung zum höheren Dienst leitete Minnerop die Kripo Itzehoe und Heide, ehe er 2010 die Kripo Pinneberg und dann ab 2014 die neu geschaffene Kriminalinspektion Pinneberg leitete. Seit 2017 ist er im Innenministerium tätig, zuletzt seit Juni 2021 als stellvertretender Abteilungsleiter.