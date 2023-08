Der 25 Jahre alte Biker ist Montag gegen 14.20 Uhr an der Barmstedter Straße verunglückt. Ein Sachverständiger soll die Ursache klären.

Ein Motorradfahrer ist am Montagnachmittag auf der Barmstedter Straße in Quickborn verunglückt. Unser Foto zeigt einen anderen Unfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers.

Quickborn. Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer hat sich Montagnachmittag bei einem Unfall in Quickborn erhebliche Verletzungen zugezogen. Nach Auskunft der Leitstelle war eine Lebensgefahr nicht auszuschließen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Biker in eine Hamburger Unfallklinik.

Der Unfall selbst hat sich gegen 14.20 Uhr auf der Barmstedter Straße in Quickborn in Höhe der Hausnummer 7 ereignet. Was genau dort geschehen ist, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Quickborn: Motorradfahrer schwer verunglückt – Lebensgefahr möglich

Laut Auskunft der Polizeileitstelle war der Motorradfahrer alleine an dem Unfallgeschehen beteiligt. Warum und wie er zu Schaden kam, soll ein Unfallsachverständiger ermitteln.

Er war nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft von der Polizei beauftragt worden und hatte am Unfallort die Spuren gesichert. Der Verunglückte kam nach einer Erstversorgung vor Ort mit dem Hubschrauber in das UKE.

Quickborn: Landesstraße 111 ist seit 17 Uhr wieder befahrbar

Die Barmstedter Straße blieb in Folge der Bergung und Spurensicherung längere Zeit gesperrt. Seit kurz vor 17 Uhr ist die Landesstraße 111 an dieser Stelle wieder freigegeben.

