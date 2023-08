Feuerwehr Elmshorn: Viele Notrufe - Matratze im Lost Place in Flammen

An der Kleiststraße in Elmshorn befindet sich eine Gewerbebrache. Immer wieder kommt es in den leerstehenden Gebäuden zu Brandstiftungen.,

Feuerwehr Viele Notrufe in Elmshorn: Matratze im Lost Place in Flammen

Elmshorn. Viele Notrufe gingen am Freitagmittag bei der Leitstelle in Elmshorn ein. Gemeldet wurde ein Brand in einem leerstehenden Gebäude an der Kleiststraße in Elmshorn. Letztlich stellte sich heraus, dass dort eine Matratze in Flammen stand.

Der Alarm bei der Leitstelle lief um 12.40 Uhr auf. Offenbar war die Rauchentwicklung weithin sichtbar. Sofort rückte die Feuerwehr Elmshorn an.

Sie kennt das Areal an der Kleiststraße bereits aus diversen früheren Einsätzen. Dort stehen ehemalige Verkaufsgebäude von Supermärkten und weiteren Einzelhandelsgeschäften seit langem leer.

Immer wieder kommt es dort zu Brandstiftungen. So offenbar auch am Freitagmittag. Die Einsatzkräfte stießen in dem Gebäude einer ehemaligen Motorradhandlung auf eine brennende Matratze. Offenbar hatten sich in den Räumen Obdachlose aufgehalten.

Keine Verletzten bei Feuer im Lost Place von Elmshorn

Ihre Hinterlassenschaften waren dann von Unbekannten in Brand gesetzt worden. Nach Angaben der Rettungsleitstelle hielten sich keine Personen in dem Gebäude auf, es gab somit auch keine Verletzten.

In dem ehemaligen Motorradgeschäft hatte es zuletzt bereits mehrfach gebrannt. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer mit einem Strahlrohr ab.

Das etwa seit 2010 verlassene Gewerbegebiet, einer der Lost Places in Elmshorn, befindet sich in Privatbesitz. Seit etwa 2008 gehört es einem ausländischen Finanzfonds.

Mehrere Ideen der Revitalisierung sind bisher angeklungen, aber über Gespräche ist man nicht hinausgekommen. Zuletzt waren im Januar 2023 in mehreren der verlassenen Gebäude hunderte Kilogramm Kupferrohre und Kupferkabel demontiert worden. Der Wert liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Im März diesen Jahres hatten Zeugen drei Personen beobachtet, die ebenfalls in der Ruine der Motorradhandlung Feuer legten. Sie konnten flüchten. Auch damals war ein Feuerwehreinsatz die Folge. Und: Bereits im Dezember 2021 hatte ein Täter in der Ruine des ehemaligen Motorradgeschäftes Feuer gelegt. Laut Polizei war alte Bekleidung entzündet worden.