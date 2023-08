Pünktlich zum Schulstart: Halstenbeker Straße in Pinneberg freigegeben

Die Kinder sind mit dem Fahrrad zur Schule unterwegs. Auch die Halstenbeker Straße in Pinneberg wird als Schulweg genutzt.

Pinneberg. Rechtzeitig vor Schulbeginn sind die Arbeiten an der Halstenbeker Straße in Pinneberg abgeschlossen und die Straße, die von vielen Schülerinnen und Schülern der Johann-Comenius-Schule in Thesdorf genutzt wird, wieder befahrbar. Der Asphalt war bereits sehr alt und brüchig.

Nun wurden die etwas 300 Meter von der Pestalozzistraße bis zur Wendeanlage zur DB-Unterführung mit einer neuen Tragdeckschicht versehen, auf der es sich nun auch wieder angenehm Fahrrad fahren lässt, heißt es aus der Stadtverwaltung Pinneberg.

Halstenbeker Straße in Pinneberg neu asphaltiert und freigegeben

„Ich freue mich sehr, dass wir diese Baumaßnahme, die von vielen lang ersehnt wurde, nun durchführen konnten“, sagt Bürgermeisterin Urte Steinberg. „Vor allem für die Schülerinnen und Schüler der Johann-Comenius-Schule in Thesdorf ist diese Erneuerung wichtig, weil sie nun nach Ende der Sommerferien in zwei Wochen wieder sicher und komfortabel zur Schule radeln können. Aber auch die vielen Radwanderer werden sich über die neue Asphaltdecke freuen, weil diese Strecke von ihnen viel in und aus Richtung unserer Nachbargemeinde Halstenbek genutzt wird.“

Die Halstenbeker Straße in Pinneberg (bei der Johann-Comenius-Schule) hat eine neue Asphaltdecke bekommen.

Foto: Stadt Pinneberg

Die Halstenbeker Straße ist als ein potenzielles Teilstück des geplanten Radschnellweges von Elmshorn bis in die Hamburger City identifiziert. Die Stadt Pinneberg hat 170.000 Euro für diese Maßnahme ausgegeben.

Brücke über die Düpenau an der Halstenbeker Straße saniert

Im Juli war in der Halstenbeker Straße auch die Brücke über die Düpenau saniert worden. Der Beton der Brückenkappen war bereits rissig. Auch die Handläufe der Holzgeländer litten unter Pilzbefall. Die Fußholme der Geländer waren an einer Stelle verrottet und boten dem Geländer keinen Halt mehr. Die Brücke verbindet die Stadt Pinneberg und die Gemeinde Halstenbek und ist ein gemeinsames Bauwerk.