Baustelle Pinneberg: Sperrung an Datumer Chausee - so geht es jetzt weiter

Der erste Bauabschnitt soll zwar am 23. Juni freigegeben werden. Aber daran schließen sich drei weitere an – mit Einschränkungen.

Die Datumer Chaussee in Pinneberg stand schon unter Wasser – Grund war ein Rohrbruch.

Pinneberg Dauersperrung an Datumer Chaussee – so geht es dort weiter

Pinneberg. An der Datumer Chaussee in Pinneberg wird seit fast einem Jahr gebaut – seit dem 7. August 2022, um genau zu sein. Und ein Ende ist nicht in Sicht – zum Ärger vieler Autofahrer, denn der Bai erfolgt unter Vollsperrung.

Hintergrund ist, dass der Niederschlagskanal im Auftrag des Abwasserbetriebes Pinneberg erneuert wird. Diese Maßnahme sei erforderlich, um zum Beispiel bei Starkregen Wassermassen aufnehmen zu können. Für die Arbeiten wurde die Firma TSN beauftragt.

Pinneberg: Arbeiten an der Datumer Chaussee dauern an

Wie die Stadtverwaltung in Pinneberg informiert, wurde im Vorwege geprüft, ob die Straße während der Bauzeit einseitig befahrbar bleiben kann. Dies wurde jedoch von den Planern verneint. Zum einen, weil sich das Siel in der Mitte der Fahrbahn befindet. Zum anderen muss aufgrund der Dimensionen der Rohrleitungen die gesamte Fahrbahnbreite für die Herstellung der Baugrube in Anspruch genommen werden.

Die Arbeiten werden in vier Bauabschnitten ausgeführt, die zeitlich gestaffelt sind. Der erste Abschnitt erstreckt sich vom Thesdorfer Weg bis zur Pestalozzistraße. Dieser Abschnitt wird voraussichtlich bis zum 23. Juni abgeschlossen sein und dann wieder für den Durchgangsverkehr freigegeben.

Abschnitt zwei wird Anfang Juli in Angriff genommen

Abschnitt zwei schließt sich unmittelbar daran an und reicht von der Pestalozzistraße bis zur Datumer Chaussee 56. Begonnen werden die Arbeiten am 3. Juli. Es ist mit einer Bauzeit von circa sechs Wochen zu rechnen.

Der dritte Abschnitt geht vom Hogenkamp bis zur Datumer Chaussee 150. Vorgesehen ist es, mit diesem Abschnitt am 14. August zu starten. Die Bauzeit wird auf sechs Wochen geschätzt. Abschnitt vier erstreckt sich abschließend vom Hogenkamp bis zur Datumer Chaussee 53. Die Arbeiten beginnen voraussichtlich am 4. Oktober und dauern bis zum Jahresende an.

Datumer Chaussee in Pinneberg wird vollständig gesperrt

Die Arbeiten im Abschnitt zwei werden erst begonnen, wenn der Abschnitt eins wieder für den Durchgangsverkehr freigegeben ist. Ab diesem Zeitpunkt wird der Durchgangsverkehr in der Datumer Chaussee in Richtung Waldenau ab der Pestalozzistraße vollständig gesperrt.

Für die Anlieger besteht weiterhin die Möglichkeit, die Fahrbahn bis zur Baustellenabsperrung zu nutzen. Die Gehwege sind während der gesamten Baumaßnahme nutzbar. Der Hogenkamp sowie der Kreuzungsbereich Hogenkamp / Datumer Chaussee werden im Zeitraum der Bauarbeiten gesperrt sein. Anlieger sind hiervon bis zur Baustelle ausgenommen.

Alle Informationen zu den Baumaßnahmen sowie die Umleitungsplanung werden kontinuierlich aktualisiert unter https://netze.stadtwerke-pinneberg.de/de/Service/Baustelleninfo-und-Pressemitteilung.