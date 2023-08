Mega-Party: Barmstedter Stoppelmarkt sorgt für vier Tage Ausnahmezustand

Barmstedt. Er gilt als „heimliches Stadtfest“ und lockt jedes Jahr zehntausende Besucher nach Barmstedt: Der Stoppelmarkt. Die Mischung aus Live-Musik, Party und Jahrmarkt übt ganz offensichtlich eine große Faszination aus und macht den Stoppelmarkt zu einer Veranstaltung für Gäste aller Altersgruppen.

Auch in diesem Jahr haben sich die Veranstalter wieder ins Zeug gelegt, um ein umfassendes Programm zusammenzustellen. Und auch wenn vieles beim Altem bleibt, einige Neuerungen gibt es in diesem Jahr dann doch.

Barmstedter Stoppelmarkt sorgt für vier Tage Ausnahmezustand

Der Stoppelmarkt soll 2023 noch kompakter werden, komplett in der Innenstadt stattfinden. Das Festgelände beginnt an der Reichenstraße/Ecke Bahnhofstraße, der beliebte Autoscooter wird auf den Parkplatz des Kik-Marktes verlegt. Die große Bühne wird aber wieder vor dem Rathaus stehen.

Die steht, wie wohl jedes Jahr, im Zentrum der Veranstaltung. Dementsprechend umfangreich ist das Programm, das die Veranstalter rund um Dieter Sattler auf die Beine gestellt haben. Vier Tage, von Freitag, 11. August, bis Montag, 14. August, geht es in der Barmstedter Innenstadt rund.

Göttinger Hit Radio Show kommt für Stoppelmarkt nach Barmstedt

Den Auftakt machen Mario Wendt und Nicola Brauns, die am Freitag von 17.30 Uhr an Rock- und Pop-Cover bekannter Songs mit Akustik-Gitarre und Gesang zum Besten geben. Das Highlight am ersten Stoppelmarkt-Tag dürfte aber die Hit Radio Show aus Göttingen sein, die von 20 Uhr an auf der Bühne stehen wird.

Moderator Eddie Tornado präsentiert ein Programm mit den größten Superstars. Die acht Musiker haben mehr als 200 Kostüme, Perücken und Accessoires im Gepäck und bringen so Stars wie Katy Perry, Bruno Mars und Lady Gaga auf die Bühne – inklusive deren größten Hits.

Barmstedt: Sonnabend ist Schlagertag beim Stoppelmarkt

Eine große Portion Schlager folgt dann am Sonnabend, 12. August. Den Anfang macht hier Nina la Vida, die um 16.30 Uhr beginnt. Die Sängerin hat bereits einige Veröffentlichungen vorzuweisen und mit ihrer Single „Was soll das denn werden“ auch einen richtigen Sommerhit im Gepäck. Ihr Auftritt steht unter dem Motto „Schlager aus allen Zeiten“.

Wer davon noch nicht genug hat, wird sicher später am Abend glücklich – denn von 19 Uhr steigt die Mega-Schlager-Party vor dem Barmstedter Rathaus. Und das Programm hat internationale Künstlerinnen und Künstler zu bieten.

Stoppelmarkt: Internationale Stars stehen in Barmstedt auf der Bühne

Zum einen sei dort die deutsch-österreichische Gruppierung Jelfi & Band genannt. Jenny van Bree kommt aus Norddeutschland, Wolfgang Nadrag aus Österreich, gemeinsam bilden sie das Duo Jelfi und haben zahlreiche Auftritt in TV- und Radio-Shows in ganz Europa absolviert. In Barmstedt treten sie zudem mit einer Band aus Profi-Musikern auf – für Extra-Power.

Außerdem wird an diesem Abend mit Stargast Gabriella Massa eine weitere internationale Sängerin auf der Bühne stehen. Die Italienerin mit dem sympathischen, holländischen Akzent und großer Bühnenpräsenz trat schon mit Percy Sledge, Kool & The Gang und den Grammy-nominierten The Black Pumas auf.

Oldie-Party mit Elvis-Double vor dem Barmstedter Rathaus

Am Sonntag, 13. August, startet das Bühnenprogramm erst um 17 Uhr mit Singer-Songwriter Marco de Maurice, der neben Coverversionen bekannter Titel aus den vergangenen vier Jahrzehnten auch melodische Eigenkompositionen im Repertoire hat – mit Gitarre und Gesang.

Der Sonntagabend steht dann von 19.30 Uhr an ganz im Zeichen der Oldies. Tom Miller tritt als „The King of Rock ’n’ Roll“ in Barmstedt auf – Sonnenbrille, Tolle und Hüftschwung inklusive – und singt die größten Hits von Elvis Presley.

Alex Fischer singt seinen Hit „Amsterdam“ beim Stoppelmarkt

Außerdem steht die Elmshorner Band Sixty-5 auf der Bühne vor dem Rathaus. Die fünf Musiker haben sich, der Bandname lässt es bereits vermuten, den 1960er-Jahren verschrieben und spielen Songs aus dieser Epoche. Ihr musikalischer Fundus reicht von Balladen bis zu rockigen Stücken.

Auch am Montag, 14. August, geht es in der Barmstedter Innenstadt noch einmal rund. Von 18 Uhr an präsentiert Sängerin Kimberly Pop und Schlager. Bevor am Abend von 20 Uhr an Alex Fischer („Amsterdam“) und Rico Bernasconi den Stoppelmarkt-Endspurt einläuten.

Barmstedter Stoppelmarkt: Volksfest für die ganze Familie

Der Stoppelmarkt ist Freitag von 15 bis 24 Uhr, Sonnabend von 14 bis 24 Uhr sowie am Sonntag und Montag jeweils von 14 bis 23 Uhr geöffnet. Wer nicht der Musik lauschen möchte hat, wie in jedem Jahr, auch zahlreiche andere Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben.

Neben dem bereits erwähnten Autoscooter gibt es auch Karussells für die kleineren Besucher, klassische Jahrmarktstände und natürlich jede Menge kulinarische Angebote für alle Geschmäcker sowie reichlich Getränkestände.