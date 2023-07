Das Festival steht in diesem Jahr unter dem Motto „Jazz meets Beethoven“. Wie das zusammenpasst, und was auf der Bühne passiert.

Pinneberg. Das Pinneberger SummerJazz-Festival rückt näher – und jetzt ist auch bekannt, wie der diesjährige Pin aussehen wird. Die Pins fungieren nicht nur als inoffizielle Eintrittskarte für das kostenlose Festival, sondern sind auch beliebte Sammlerobjekte.

Entsprechend des diesjährigen Festivalmottos „Jazz meets Beethoven“ ist der Pin in diesem Jahr das laut Veranstaltern „kleinste Cello der Welt“. Das Motto wie auch das Motiv des Pins gehören zu den bestgehüteten Geheimnissen rund um das Festival.

SummerJazz-Festival in Pinneberg mit dem „kleinsten Cello der Welt“

Kein Geheimnis sind dagegen die Bands, Künstlerinnen und Künstler, die in diesem Jahr auf dem SummerJazz in Pinneberg auftreten werden. Allen voran Stefan Gwildis, der im Anschluss an die offizielle Eröffnung mit seinem Trio auf dem Drosteiplatz spielen wird und zu den prominentesten Namen im diesjährigen Festivalprogramm gehört.

Stefan Gwildis tritt am Eröffnungsabend beim SummerJazz in Pinneberg auf.

Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services

„Nach nunmehr 22 Jahren – Gwildis spielte zuletzt 2001 auf dem Festival – ist es Zeit, ihn wieder in die Pinneberg Innenstadt zu holen“, sagt Festival-Chef Ralph Kricke. Und Gwildis sagt: „Ich bin total gerne wieder in Pinneberg dabei, und freue mich immer, Initiativen und Vereine zu unterstützen, die sich in Deutschland um den Jazz kümmern. Davon gibt es einfach zu wenige.“

SummerJazz unter dem Motto „Jazz meets Beethoven“

Das Festivalmotto „Jazz meets Beethoven“ und das Cello – auf den ersten Blick sind die Überschneidungen gering. Aber: „Mit dem Motto schlagen wir jedes Jahr eine Brücke vom Jazz zu anderen musikalischen Stilen“, erklärt der Festival-Chef.

„Und unsere Bands bauen das Motto immer mit viel Freude in ihre Konzerte ein. Wir sind also gespannt, was die Künstler sich zu Beethoven ausdenken werden“, so Kricke. Schaue man genauer hin, sei festzustellen, dass Ludwig van Beethoven ein großer Fan und Wegbereiter des solistischen Cellos war.

SummerJazz: Stefan Gwildis eröffnet das Festival mit Trio

Aber was hat das Cello denn nun mit Jazz zu tun? Die SummerJazz-Veranstalter antworten auf diese Frage: Schon in der Anfangszeit des Jazz habe so mancher Kontrabassist sich auf Reisen gern des wesentlich handlicheren Cellos bedient. Inzwischen sei es im Modern Jazz vollständig angekommen.

Von der Theorie in die Praxis: Das Stefan Gwildis Trio wird am Eröffnungsabend, am Donnerstag, 10. August, ab 19.30 Uhr mit einem Cellisten auftreten. Auch andere Bands wie Soulcrane (Do, 10. August, 20 Uhr) und Safe (Fr, 11. August, 20 Uhr) haben laut des Fördervereins SummerJazz Pinneberg Celli im Gepäck.

Cello als SummerJazz-Pin und bei Konzerten auf der Bühne

Damit nicht genug. Die beliebte Festival Night (Sa, 12. August, 19.30 Uhr) findet in diesem Jahr mit der Unterstützung der Cellistin Lucja Wojdak statt und auch beim Auftritt von DeeLinde und Emiliano Sampaio (So, 13. August, 14.30 Uhr) wird ein Cello auf der Bühne zu sehen – und zu hören – sein.

An den vier Festivaltagen gibt es in der Pinneberger Innenstadt ein rundes Musikprogramm. Und auch wenn es dieses Jahr um das Cello geht, so steht doch der Jazz auf der Stadtwerke-Pinneberg-Bühne am Drosteiplatz, der Seifert-Automobile-Bühne an der Bahnhofstraße, der Sparkassen-Bühne am Rübekamp und der Mallick-Reski-Partner-Bühne auf dem Lindenplatz im Vordergrund.

SummerJazz-Festival in Pinneberg kostet keinen Eintritt

Eintrittskarten im klassischen Sinne gibt es beim SummerJazz übrigens nicht, das Festival ist kostenlos. Dafür fungieren die Pins als „freiwillige Eintrittskarten“. Zehn Euro kosten die kleinen, aber „lebenswichtigen“ Pins. „Jeder der kann, sollte sich einen Pin kaufen“, sagt Kricke.

Nur so könne das Festival, das Pinneberg inzwischen deutschlandweit bekannt gemacht habe, stattfinden. „Über den Verkauf der Pins finanzieren wir Gagen und Technik“, so Kricke. Das SummerJazz wird komplett ehrenamtlich organisiert. Wer mithelfen will, kann sich unter www.summerjazz.de melden.

Pinneberg: SummerJazz-Programm steht jetzt schon fest

Den Pin gibt es übrigens nicht erst am Festivalwochenende, sondern schon jetzt beim Bücherwurm, Dingstätte 24, bei Zip-Tabakwaren, Fahltskamp 3, und an den bekannten Vorverkaufsstellen – erstmals in diesem Jahr auch bei Musik Hofer, Flamweg 5 in Elmshorn.

Das komplette Programm des diesjährigen SummerJazz-Festivals gibt es bereits unter www.summerjazz.de. Fans können ihren Besuche also jetzt schon akribisch planen. Die letzten Lücken im Programm würden tagesaktuell geschlossen, versprechen die Organisatoren.