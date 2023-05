Open Air in Pinneberg: Diese 6 Events machen Lust auf Sommer

Ein Hoch auf die Freilichtsaison! Von Bierfestival bis Weinfest: An diesen Open-Air-Events kommt in Pinneberg niemand vorbei.

Sommer in Pinneberg Umsonst und draußen: Sechs Open Airs in Pinneberg

Pinneberg. Der Mai bringt Sonne und Open-Air-Feeling nach Pinneberg. Den Anfangt macht das Craft Beer & Gourmet Festival. Aber auch die darauf folgenden Veranstaltungen verdienen einen Platz im Kalender. Was sie alle eint: Der Eintritt ist kostenlos.

Open-Air-Auftakt in Pinneberg: Das Craft Beer & Gourmet Festival

Das Pinneberger Craft Beer & Gourmet Festival findet 2023 zum dritten Mal statt.

Foto: Stadt Pinneberg

Das Craft Beer & Gourmet Festival läutet die Open-Air-Saison in Pinneberg ein. Von Himmelfahrt bis zum Sonntag laden die Pinneberger PINNAUER Provinzbrauerei, die Lampenfieber Veranstaltungsagentur und das Stadtmarketing Pinneberg zum gemeinsamen Biertrinken auf dem Drosteiplatz ein. An 20 Ständen können sich alle Fans des hopfigen Getränks vier Tage lang durch 50 verschiedene, von Hand gebraute Biere probieren. Wer vorher für eine gute Basis sorgen will, wird an den Food-Ständen fündig. Fassanstich ist am 18. Mai um 13.30 Uhr.

Craft Beer & Gourmet Festival Do 18.5. bis So 21.5., Do bis Sa jeweils 12.00 – 24.00, So 13.00 – 18.00

Kleines Festival für die Nachbarschaft: Das GeWoGe Quellentalfest

Kleine Besucher kommen beim Quellentalfest voll auf ihre Kosten

Foto: Neue GeWoGe eG

Das GeWoGe Quellentalfest jährt sich bereits zum zehnten Mal. Für das Event wird der Kreisel am Pfingstsonntag von 12.00 bis 24.00 Uhr gesperrt. Ein Highlight ist die große Tombola, bei der es 2.500 Preise zu gewinnen gibt. Unter anderem sind Restaurant- und Ausflugsgutscheine dabei. Die Lose kosten jeweils einen Euro. Außerdem mit von der Partie: ein Klettergarten, eine mobile Rodelbahn, ein Bungee-Trampolin, Paddelboote, Hau den Lukas, ein Kinderkarussell sowie Entenangeln. Langweilig wird’s also auch für kleine Besucher nicht.

Quellentalfest So 28.5., 12.00 – 24.00

Jedes Jahr wieder und immer schön: Das Pinneberger Weinfest

Zum Pinneberger Weinfest 2022 zeigte sich das Wetter von seiner besten Seite.

Foto: Frederik Büll

Das Weinfest ist der Alte Hase unter den Open Airs in Pinneberg. In diesem Jahr feiert das Event sein 30. Jubiläum und wartet mit der gewohnten Fülle an Weiß- und Rotweinen auf. Wer das Prickeln im Bauchnabel spüren will, kann sich auf diverse Sektsorten freuen. Dazu passend gibt’s zum Beispiel knusprige Flammkuchen und andere Leckereien. Der Besuch dieses Klassikers gehört in Pinneberg praktisch zum guten Ton.

Pinneberger Weinfest Do 29.6. bis So 2.7., Do und Fr ab 18.00, Sa ab 14.00, So ab 12.00

Der Klassiker unter den Open Airs in Pinneberg: Das Summerjazz Festival

Die ukrainische Sängerin und Geigerin Yuliia Vydovska trat mit dem FUZ Quartett beim Summerjazz 2022 auf.

Foto: Katja Engler

Eine noch längere Tradition hat das Summerjazz-Festival in Pinneberg. Seit 1996 können sich Musikfans darauf verlassen, dass das Festival jedes Jahr am zweiten Wochenende im August die Pinneberger Innenstadt zum Klingen bringt. Auf fünf Open-Air-Bühnen finden mehr als 50 Konzerte statt. Dabei ist von Blues, über Boogie und Modern Jazz bis hin zu Funk für jeden etwas dabei. Während die große Bühne Volksfeststimmung versprüht, fühlt man sich an den kleineren Bühnen wie bei einem Clubkonzert. Das alles kostet keinen Cent, aber wer das Summerjazz fördern will, kann für wenige Euro einen individuellen Summerjazz-Pin erwerben, eine Art freiwillige Eintrittskarte.

Summerjazz Festival Do 10.8. bis So 13.8., Do ab 18.00, Fr ab 17.00, Sa ab 13.30, So ab 11.00

Filme auf großer Leinwand im August: Das Open-Air-Kino Pinneberg

An warmen Sommerabenden besonders gut besucht: Im August treffen sich Filmfans auf dem Drosteiplatz vor der großen Leinwand des Open-Air-Kinos

Foto: HA

Ein lauer Sommerabend mit klarem Sternenhimmel, eine große Leinwand und dann noch ein guter Film: Diese kongeniale Kombi bietet das Open-Air-Kino in Pinneberg im August auf dem Drosteiplatz. Im Gegensatz zu den meisten Open-Air-Kinos ist der Eintritt hier frei, nur Sitzgelegenheiten müssen selbst mitgebracht werden. Bei der Platzwahl gilt: Wer als erstes kommt, mahlt zuerst. Snacks und Getränke können zum kleinen Preis gekauft werden. Welche Filme laufen, wird noch bekanntgegeben.

Open-Air-Kino Pinneberg, Do 24.8. bis Sa 26.8., Hauptfilm jeweils ab 21.00