Schwimmbad im Kreis Pinnerg: Badewonne schließt ausgerechnet in den Ferien

Barmstedt. Die Sommerferien stehen kurz bevor – und die Stadtwerke Barmstedt kündigen an, ihr Schwimmbad, die Badewonne, zu schließen. Vom 17. Juli bis 27. August bleibt das Hallen- und Wellenbad am Rantzauer See aufgrund von umfangreichen Reinigungs- und Wartungsarbeiten geschlossen.

„Wir nutzen die Sommerferien für größere Wartungsarbeiten, die im laufenden Badbetrieb nicht möglich sind“, sagt Betriebsleiter Andy Fröhler. Die Stadtwerke nutzen in dieser Zeit die Trainingspause der Schulen und Vereine, um die Arbeiten durchzuführen.

Barmstedter Schwimmbad schließt – ausgerechnet in den Sommerferien

Dazu gehören etwa Fliesen- und Fugenarbeiten in den Duschen, die Revision des Whirlpools, die Wartung der Filter- und Wellenanlage sowie die Grundreinigung des Schwimm- und Kinderbeckens. Die besucherfreie Zeit werde laut Stadtwerken jedes Jahr für derlei Arbeiten genutzt.

Es gibt allerdings Entwarnung für alle, die gern Planschen, denn das wird in Barmstedt auch weiterhin möglich sein. Allerdings nur draußen, im Freibad Rantzauer See. Die Badestelle, die ebenfalls von den Stadtwerken betrieben wird, bleibt auch während der Sommerferien geöffnet.

Die Badestelle am Rantzauer bietet einen Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich – und bleibt auch währen der Sommerferien geöffnet.

Foto: Stadtwerke Barmstedt

Badestelle am Rantzauer See bleibt die ganzen Ferien über geöffnet

Die Badestelle bietet einen Planschbereich, sowie Bereiche für Schwimmer und Nichtschwimmer. Auch die große Liegewiese, das Volleyballfeld und die Tischtennisplatte können täglich von 10 bis 20 Uhr kostenlos genutzt werden – sofern die Blaualgen den Badegästen keinen Strich durch die Rechnung machen, wie kürzlich in Moorrege.

„Die Badestelle wird in diesem Jahr besonders intensiv genutzt und das Wasser im Rantzauer See ist weiterhin von hervorragender Qualität“, sagt Betriebsleiter Fröhler. Er erinnert aber auch an die Eigenverantwortung der Gäste: „An der Badestelle erfolgt keine Wasseraufsicht.“

Barmstedter Schwimmbad plant einen Kinoabend in der Badewonne

Die besucherfreie Zeit in der Badewonne will das Team auch dafür nutzen, die für den Herbst geplanten Veranstaltungen vorzubereiten. „Unsere Gäste können sich auf eine Neuauflage des beliebten Candle-Light-Schwimmens und auf das Format Fit in den Herbst freuen“, so Fröhler.

Auch für den Winter sind bereits Veranstaltungen geplant. Unter andere wird es eine Premiere geben, bei der ganz besonders Cineasten auf ihre Kosten kommen: Einen Kinoabend im Schwimmbad.

Elmshorner Hallenbad und Quickborner Freibad schließen ebenfalls

Das Barmstedter Bad ist allerdings nicht das einzige, das im Sommer schließt. Das Quickborner Freibad schließt am Donnerstag, 20. Juli, ganztägig, um „dringend erforderliche Reparaturen an der technischen Anlage“ durchzuführen. 2022 hatte das Quickborner Bad die Saison aufgrund von Personalmangel vorzeitig beenden müssen.

102 Meter ist die Wasserrutsche im Badepark Elmshorn lang. Das Hallenbad ist seit Mitte Mai geschlossen, doch im Freibad kann den ganzen Sommer geplanscht werden.

Foto: Badepark Elmshorn

Auch der Badepark Elmshorn schließt das Hallenbad im Sommer, schon seit dem 15. Mai kann dort nicht mehr gebadet werden. Die Saunawelt des Elmshorner Badeparks ging am 15. Juni in die Sommerpause. Allerdings ist das „Sommerinsel“ genannte Freibad inklusive Rutsche montags bis freitags 6 bis 20 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 8 bis 20 Uhr geöffnet.