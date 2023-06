Wedel: Badebucht öffnet Freibad – mit Personalnot und kürzerer Zeit

Wegen Mitarbeitermangels ist das Frühschwimmen beeinträchtigt. Auch in Pinneberg gibt es vorerst nur eingeschränkte Öffnungszeiten.

Das Sommerbad der Badebucht in Wedel öffnet am 24. Juni. Von diesem Tag an werden die Öffnungszeiten des Bades stark eingeschränkt.

Wedel. Frühschwimmen adé heißt es für die Badegäste in Wedel. Denn die Wedeler Badebucht schränkt ihre Öffnungszeiten stark ein. Bislang konnten die Frühschwimmer von 6.30 bis 9 Uhr mittels Transponder Zutritt zum Schwimmbad erhalten – zumindest an drei Tagen in der Woche.

Doch damit ist jetzt Schluss. Ein Aushang am Schwimmbad und ein Post auf Facebook informiert die Wedelerinnen und Wedeler über die Änderungen. „Es herrscht große Aufregung“, sagt eine Abendblatt-Leserin, die das Frühschwimm-Angebot regelmäßig in Anspruch genommen hat.

Badebucht Wedel öffnet Freibad – und schränkt die Zeiten ein

Die neuen Öffnungszeiten gelten von diesem Sonnabend, 24. Juni, an. An diesem Tag öffnet das Sommerbad, der Außenbereich der Badebucht. Der Bereich ist dann montags und dienstags von 15 bis 20 Uhr, mittwochs bis freitags von 12 bis 20 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Eingeschränkt werden nur die Zeiten für das Erlebnis- und Sportbad, also den Innenbereich. Dieser konnte bislang mittwochs bis freitags von 6.30 bis 9 Uhr und von 14 bis 20 Uhr genutzt werden. Sonnabends, sonntags und an Feiertagen zwischen 10 und 20 Uhr.

Personalmangel als Grund für eingeschränkte Öffnungszeiten

Montags und dienstags war das Bad geschlossen. Vom 24. Juni an öffnet die Badebucht ihre Innenbereich mittwochs bis freitags von 12 bis 20 Uhr, an den Wochenenden und Feiertagen gelten die alten Öffnungszeiten, also 10 bis 20 Uhr.

Die Badebucht war am Freitag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Nach Abendblatt-Informationen sollen die eingeschränkten Öffnungszeiten aber mit Personalmangel zusammenhängen. Das war auch der Grund, warum das Pinneberger Schwimmbad seine Öffnungszeiten anpassen musste.

Freibad: Pinneberger Bad hat ebenfalls mit Personalnot zu kämpfen

„Wir versuchen seit geraumer Zeit, zusätzliche Fachkräfte für den Bäderbetrieb zu bekommen. Nicht nur wir, sondern auch die Schwimmbäder um uns herum stehe, teilweise schon seit einigen Jahren, vor der gleichen Herausforderung“, sagt Björn Pätzel, Bereichsleiter Bäder der Kommunalwirtschaft Pinneberg.

Mit dem Start der Freibadsaison im Pinneberger Bad an der Burmeisterallee änderten sich auch die Verfügbarkeiten. An den Nutzungszeiten für Schulen und Vereinen änderte sich allerdings nichts.

Schwimmbad Pinneberg: Das sind die Öffnungszeiten im Sommer

Montags bleibt das Pinneberger Außenbecken ganz geschlossen, dienstags, mittwochs und freitags ist es von 14 bis 20 Uhr geöffnet, donnerstags von 14 bis 18 Uhr und an den Wochenenden und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr.

Auch die Öffnungszeiten des Pinneberger Hallenbades änderten sich. Dort kann nun montags von 6 bis 8 Uhr, dienstags von 6 bis 8 Uhr sowie von 14 bis 20 Uhr, mittwochs von 6 bis 8 Uhr und 8.30 bis 20 Uhr, donnerstags von 6 bis 12.30 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr, freitags von 6 bis 20 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 17.30 Uhr geschwommen werden.