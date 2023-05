Baden im Kreis Pinneberg: Die schönsten Badestellen im Umland von Hamburg

Auf geht’s ins kühle Nass – wie hier an der Badestelle am Rantzauer See. Sie bietet einen Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich.

Kreis Pinneberg. Auf ins kühle Nass: Viele Freibäder im Kreis Pinneberg haben die Badesaison bereits eröffnet. Auch die Naturbadestellen bieten vielerorts Abkühlung an hoffentlich heißen Tagen. Das Abendblatt hat alles Wissenswerte über die Badestellen im Kreis Pinneberg zusammengetragen.

Den Außenbecken des Pinneberger Hallenbades garantiert Badespaß an der frischen Luft.

Foto: Bäder Pinneberg

Ab Sonnabend, 27. Mai, starten die Bäder Pinneberg ihre Freibadsaison, die in diesem Jahr bis Ende August dauern wird. Bei angenehmen Wassertemperaturen haben Jung und Alt somit die Möglichkeit, sich im Außenbecken zu erfrischen und auf der Liegewiese zu erholen. Bei gutem Wetter ist außerdem das Kinderplanschbecken geöffnet. Weitere Infos übe die Bäder Pinneberg gibt es auf der Homepage.



Eintritt: Die vollständigen Eintrittspreise sowie mögliche Ermäßigungen durch Geldwertkarten können Interessierte auf der Homepage der Bäder Pinneberg nachsehen. Einzelkarten Erwachsene 6,80 Euro, Kinder 3,40 Euro.



Öffnungszeiten: Montag geschlossen. Dienstag bis Freitag 14 bis 18 Uhr, Wochenende und Feiertag von 14 bis 17 Uhr.



www.baeder-pinneberg.de

Das Sommerbad der Badebucht in Wedel bietet ab dem 24. Juni Wasserspaß pur.

Foto: Badebucht Wedel

Ab ins kühle Nass: In der Wedeler Badebucht (Am Freibad 1, Wedel) beginnt die Freibadsaison mit ihren Außenbecken in diesem Jahr am Sonnabend, 24. Juni und endet voraussichtlich Ende August. Auf der geräumigen Liegewiese können Besucher Erholung finden und Sport treiben.



Eintrittspreise: Da die Eintrittspreise variieren, werden die Besucher gebeten, einen Blick auf die Homepage zu werfen.



Öffnungszeiten: Montag 15 bis 20 Uhr, Dienstag bis Freitag 6.30 bis 20 Uhr; Sonnabend und Sonntag 10 bis 20 Uhr



Alle Infos rund um die Badebucht Wedel von Kursen über Veranstaltungen bis hin zu den Öffnungszeiten des Saunabereiches und natürlich die vollständigen Eintrittspreise gibt es ebenfalls im Internet.

www.badebucht-wedel.de

Die Badesaison im Freibad Quickborn hat bereits am 1. Mai begonnen und dauert bis Mitte September.

Foto: Stadtwerke Quickborn

Bereits am 1. Mai eröffnete das Quickborner Freibad (Am Freibad 13) mit einer großen Poolparty die Freibadsaison, die bis Sonntag, 10. September, bei sehr gutem Wetter bis Mittwoch, 13. September, andauern wird. Ein Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich, ein Springerbecken sowie ein Kinderplanschbecken erwartet die Besucher. Für Spaß im kühlen Nass sorgt unter anderem eine Wasserrutsche. Für Sportbegeisterte gibt es einen Bolz- und Volleyballplatz. Außerdem gibt es für die Besucher eine Spiel- und Liegewiese.



Eintritt: Die vollständigen Eintrittspreise finden Interessierte auf der Homepage der Stadt Quickborn. Einzelkarten: vier Euro für Erwachsene, zwei Euro für Kinder.



Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag 6.30 bis 20.30 Uhr(Reinigungsarbeiten jeweils von 11 bis 15 Uhr), Dienstag, Mittwoch, Freitag 6.30 bis 20.30 Uhr, Sonnabend, Sonntag und feiertags 8.30 bis 1830 Uhr.



www.quickborn.de

Die Kieskuhle in Appen-Etz erfreut sich an heißen Tagen großer Beliebtheit.

Foto: HA

Die Kieskuhle in Appen-Etz erfreut sich seit Jahrzehnten zur Freibadsaison großer Beliebtheit. Bei dem Baggersee handelt sich um eine unbewachte Badestelle. Da der See schnell tief wird, sind gute Schwimmkenntnisse eine Grundvoraussetzung. Eltern müssen ihre Kinder an der Kieskuhle im Blick haben. Auf der Liegewiese rund um die Kieskuhle können sich Besucher sowohl sportlich betätigen, als auch entspannen. Parkplätze sind nur wenige vorhanden.

Eintritt: kostenfrei

Öffnungszeiten: Immer zugänglich

Das Naturfreibad in Oberglinde kostet keinen Eintritt. Die Badestelle in moorrege wird zu bestimmten Zeiten überwacht.

Foto: Naturbad Oberglinde

Freunde von naturnahem Baden kommen auch in diesem Jahr seit Sonnabend, 13. Mai, im Naturfreibad Oberglinde (An der Tonkuhle 16) in Moorrege wieder auf ihre Kosten. Die Freibadsaison endet dort am 17. September. Der Eintritt, die Benutzung der Parkplätze, der Umkleiden sowie der Sanitäranlagen ist frei. Zu den Öffnungszeiten erfolgt die Badeaufsicht über die DLRG. Grillen ist auf dem gesamten Gelände ebenso verboten, wie das Mitführen von Hunden.



Eintrittspreise: Freier Eintritt



Öffnungszeiten: Außerhalb der Sommerferien: Montag bis Freitag 15 bis 20 Uhr. Sonnabend, Sonntag und Feiertage: 9 bis 20 Uhr. Während der Sommerferien, täglich 9 bis 20 Uhr.



www.naturbad-oberglinde.de

Der Badepark Elmshorn punktet mit einer großen Wasserrutsche.

Foto: Badepark Elmshorn

Am Montag, 15. Mai, startete die Freibadsaison im Badepark Elmshorn (Zum Krückaupark). Ende der Saison ist am Sonntag, 3. September. Die Besucher erwartet ein großes Spaßbecken mit Strömungskanal und Wasserpilz, ein 50-Meter-Becken, ein Babybecken sowie ein kleines Becken für Schwimmanfänger. Besonderer Clou im Badepark: Eine 102 Meter lange Wasserrutsche. Das Angebot der Freizeitmöglichkeiten reicht von einem Beachvolleyballfeld bis hin zu zwei Kinderspielplätzen. Das Hallenbad bleibt in der Freibadsaison für die Öffentlichkeit geschlossen.



Eintrittspreise: Die Eintrittspreise sowie Informationen zum Onlineticket erfahren Interessierte auf der Homepage des Badeparks Elmshorn.



Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 6 bis 20 Uhr, Sonnabend, Sonntag und Feiertage 8 bis 20 Uhr.



www.badepark-elmshorn.de

Die Badestelle am Rantzauer bietet einen Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich.

Foto: Stadtwerke Barmstedt

Bereits Anfang Mai hat die Badestelle am Rantzauer See (Seestraße 12) in Barmstedt ihre Tore geöffnet. Die Freibadsaison geht dort in diesem Jahr bis Freitag, 15. September. Die Badestelle bietet einen Nichtschwimmerbereich, einen Planschbereich für Kinder und ein Schwimmerareal mit einer Tiefe bis zu zwei Metern. Eine Badeaufsicht gibt es an der Badestelle nicht! Zu den Freizeitmöglichkeiten an Land gehören eine Tischtennisplatte, ein Volleyballfeld sowie diverse Spielgeräte für Kinder.



Eintritt: Kostenfrei



Öffnungszeiten: Von 10 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit, spätestens 20 Uhr.

www.stadtwerke-barmstedt.de/badewonne/

Im Mare Frisicum Spa Helgoland gibt es beim Baden Nordseeblick gratis.

Foto: Mare Frisicum Helgoland

Das Meerwasserschwimmbad Mare Frisicum SPA an der Kurpromenade hat seine Freibadsaison Anfang Mai gestartet, enden wird sie Ende Oktober. Eines der Außenbecken ist durch einen Gang mit dem Innenbecken verbunden. Das zweite Außenbecken verfügt über Strömungskanal, Nackenduschen sowie Brodelbecken.

Ein besonderes Highlight ist der ebenfalls mit Meerwasser betriebene Whirlpool auf dem Dach. Besucher haben von dort einen wunderbaren Blick auf den roten Felsen, die Badedüne und die Nordsee. Für Kinder gibt es sowohl ein Kinderplanschbecken als auch einen kleinen Spielplatz. Erholung finden die Gäste auf den Liegewiesen und Grünflächen. Weitere Infos zum Mare Frisicum Spa Helgoland von Schwimmkursen bis hin zu den Öffnungszeiten der Sauna gibt es online.



Eintritt: Eintrittspreise auf der Homepage.



Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 8 bis 18 Uhr, Freitag 8 bis 21 Uhr, Sonnabend 8 bis 18 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr

www.helgoland.de

Der Südstrand von Helgolands Nebeninsel Düne bietet feinen Sand und im Sommer einen Strandkorbverleih.

Foto: Michael Narten / picture alliance

Die Düne Helgoland bietet für jeden Geschmack etwas. Zwei traumhaft weite, weiße Sandstrände sorgen dafür, dass die Besucher bei herrlichem Badewetter wunderbar entspannen und sich in der Nordsee erfrischen können. Genug Möglichkeiten für Jung und Alt, sich an einem Strandtag zu erholen, gibt es auf der Düne.

Die DLRG hat sowohl am Nord- als auch am Südstrand die Besucher gut im Blick. Die Türme der DLRG an den Stränden sind Anlaufpunkte für alle Badegäste. Weitere Informationen zur Düne Helgoland, sowie unter anderem über die Preise der Fähre von Helgoland zur Düne, gibt es im Internet auf der Homepage der Gemeinde.

www.helgoland.de