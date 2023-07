Polizei Pinneberg: Brutale Überfälle in einer Nacht - Trio droht mit Messer

In Halstenbek haben drei Täter einem Mann das Handy abgenommen. In Moorrege wurde ein 18-Jähriger schwer eingeschüchtert.

In Moorrege wurde ein 18 Jahre alter Mann mit einem Messer bedroht (Symbolbild).

Halstenbek/Moorrege Zwei brutale Überfälle in einer Nacht: Trio droht mit Messer

Halstenbek/Moorrege. Nach zwei Raubüberfällen in Halstenbek und Moorrege von Sonntagabend sucht die Kripo nach Zeugen. Einem Opfer wurde mit Gewalt das Handy abgenommen, dem zweiten Opfer gelang die Flucht.

In Halstenbek haben drei Täter, die auf polnisch miteinander kommunizierten, einen 32 Jahre alten Mann ausgeraubt. Die Tat ereignete sich am Sonntag gegen 19.45 Uhr an der Dockenhudener Chaussee – und zwar im Bereich zwischen Eielkampsweg und Neuer Luruper Weg.

Halstenbek/Moorrege: Polizei sucht Zeugen für zwei brutale Raubüberfälle

Das Trio soll ohne Vorwarnung von hinten auf den 32-Jährigen eingeschlagen und ihm sein Handy abgenommen haben. Das Opfer wurde nach einer Erstversorgung in ein Hamburger Krankenhaus gebracht.

Die Polizei spricht von schweren Verletzungen. Zu dem Räuber-Trio ist nur bekannt, dass einer der Täter eine kurze Hose trug und oberkörperfrei herumlief.

In Moorrege konnte das Opfer flüchten, die Täter blieben ohne Beute

In Moorrege liegt der Tatort an der Amtsstraße. Das Opfer ist 18 Jahre alt. Der Heranwachsende war gegen 22 Uhr von der Wedeler Chaussee aus kommend über einen Fußweg in Richtung Amtsstraße unterwegs, als ihn drei Personen aus einer größeren Gruppe heraus ansprachen.

Unter Androhung von Gewalt wurde der 18-Jährige zur Herausgabe seiner Wertsachen aufgefordert. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, bedrohte einer der Täter das Opfer mit einem Messer.

So wird der Haupttäter von Moorrege beschrieben

Dem jungen Mann gelang jedoch die Flucht, bevor er sein Hab und Gut herausgeben musste. Laut Beschreibung war einer der Täter etwa 1,85 Meter groß und trug einen Vollbart.

Zu seinem Alter liegen keine Angaben vor. Er war mit einer dunklen Hose sowie einer ebenfalls dunklen Kapuzenjacke bekleidet, hat auffallend buschige Augenbrauen.

Einer seiner Komplizen soll etwa 1,70 Meter groß und von kräftiger, eher dicklicher Statur sein. Er trug eine Kapuzenjacke oder einen Kapuzenpullover – und zwar weit ins Gesicht gezogen.

Nähere Angaben zu ihm und zum dritten Täter liegen nicht vor. Die Kripo Pinneberg sucht Zeugen für beide Taten. Eine Kontaktaufnahme ist unter Telefon 04101/20 20 möglich.