Am Sonntagabend war ein Feuer im Dachstuhl des Gebäudes am Borsteler Weg ausgebrochen. Kripo hat bereits eine Ursache im Blick.

Dank ihres schnellen Einsatzes konnte die Feuerwehr Pinneberg den Totalverlust dieses Einfamilienhauses am Borsteler Weg verhindern.

Pinneberg In letzter Sekunde: Feuerwehr rettet Einfamilienhaus

Pinneberg. In letzter Sekunde haben Feuerwehrleute in Pinneberg ein Einfamilienhaus vor dem Totalverlust retten können. Zuvor war am Sonntag gegen 20.50 Uhr ein Feuer im Dachbereich des Gebäudes ausgebrochen.

Die Einsatzleitstelle schickte zunächst zwei Löschzüge an den Borsteler Weg. Feuerwehrleute, die direkt von ihrer Privatadresse zum Einsatzort eilten, konnten offen sichtbare Flammen schon auf der Anfahrt bestätigen.

Wehrführer Claus Köster ließ daraufhin sofort die Drehleiter am Gebäude in Stellung bringen, von der erste Löschversuche von außen begannen. Parallel dazu ging ein Trupp unter Atemschutz zum Innenangriff vor.

Von der Drehleiter aus startete die Wehr einen Erstangriff von außen.

Foto: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Bereits 15 Minuten nach der Alarmierung war das Feuer unter Kontrolle und die Feuerwehr konnte sich auf Nachlöscharbeiten sowie die Suche nach weiteren Glutnestern im Dach konzentrieren.

Feuerwehr muss Teile des Daches öffnen, um an Glutnester zu kommen

Dafür mussten Teile der Dachhaut geöffnet werden. Dem schnellen Einsatz der Feuerwehr ist es zu verdanken, dass der Schaden auf einen Teil des Dachs begrenzt werden konnte.

Die vier Bewohner des Gebäudes hatten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst ins Freie gerettet. Sie blieben unverletzt.

Ein Feuerwehrmann muss mit Kreislaufproblemen ins Krankenhaus

Angesichts der schwül-warmen Temperaturen klagte eine Einsatzkraft über Kreislaufbeschwerden, sodass sie vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Schon während der Löscharbeiten forderte Wehrführer Claus Köster das THW Pinneberg an, um das beschädigte Dach gegen die angekündigten Regenfälle zu sichern. Nach Eintreffen unterstützten die Feuerwehrkräfte die THW-Mitarbeiter bei der Sicherung des Daches.

Polizei: Fahrlässiges Verhalten könnte Feuer ausgelöst haben

Dank ihres schnellen Einsatzes der Wehr hielt sich der Schaden an dem Dach in Grenzen.

Foto: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften und elf Fahrzeugen vor Ort. Für die Ermittlung der Brandursache ist die Kriminalpolizei zuständig. Noch am Abend erschienen Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes für erste Untersuchungen vor Ort.

Laut Polizeiangaben könnte der Brand durch Fahrlässigkeit ausgebrochen sein. Die Kripo hat die Brandstelle vorerst beschlagnahmt, um diesem Verdacht nachzugehen.

Zunächst war unklar, wann die Bewohner in ihre Wohnung zurückkehren können Auch die Schadenshöhe ist noch unbekannt.