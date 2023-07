Moorrege: Reetdachhaus steht in Flammen – Blitzeinschlag?

Moorrege. In Moorrege steht ein Reetdachhaus in Flammen. Der verheerende Brand war gegen 8.20 Uhr am Montag ausgebrochen – offenbar in Folge eines Blitzeinschlags.

Mehrere Anrufer meldeten gleichzeitig eine Rauchentwicklung am Dach des am Deichweg gelegenen Gebäudes. Die zuerst alarmierten Kräfte der Feuerwehren Moorrege, Haselau und Neuendeich machten sich sofort auf den Weg zur Einsatzstelle.

Moorrege: Blitzeinschlag? Reetdachhaus steht in Flammen

Bereits nach wenigen Minuten wurde die Drehleiter der Feuerwehr Uetersen nachgefordert. Fieberhaft versuchten die eingesetzten Kräfte, das Feuer in dem reetgedeckten Dach unter Kontrolle zu bringen.

Dies gelang jedoch nicht. Laut den aktuellen Angaben ist der Brand nach wie vor nicht unter Kontrolle. Die Feuerwehr nimmt derzeit einen Löschangriff von mehreren Seiten aus zahlreichen Strahlrohren vor.

Zu diesem Zweck wurde auch das Pinnausperrwerk geschlossen, damit der Fluss mehr Wasser führt. Bereits nach einer halben Stunde mussten wegen der Brandausbreitung alle Versuche eines Innenangriffs abgebrochen werden.

Moorrege: Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort

Derzeit befinden sich weitere Kräfte aus verschiedenen Feuerwehren, sowie der Kreisfeuerwehrbereitschaft und des Löschzug-Gefahrgut/ABC-Dienst und des Deutschen Roten Kreuzes auf dem Weg zum Einsatzort.