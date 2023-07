Die beiden in Rellingen aufgegriffenen Papageien werden jetzt in der Wildtierauffangstation in Sparrieshoop betreut.

Tierischer Einsatz Feuerwehr greift zwei bunte Vögel in Rellingen auf

Rellingen Zwei Papageien haben bei der Rellinger Feuerwehr für Aufregung gesorgt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gelang es jedoch den Rettern, die Tiere im Bereich der Feuerwache am Rellinger Weg einzufangen. Jetzt werden der oder die Besitzer der bunten Vögel gesucht.

Die sogenannten Allfarbloris wurden am 27. Juni erstmals auf dem Gelände der Feuerwache gesehen. Alle Versuche der Feuerwehrleute, die bunten Vögel einzufangen, schlugen jedoch fehl.

Tierischer Einsatz: Bunte Vögel in Rellingen aufgegriffen

Einige Zeit später waren die Ausreißer zurück auf dem Gelände. Diesmal holten sich die Ehrenamtlichen Hilfe vom Tierschutzverein. Den Aktiven gelang es schließlich, die Ausreißer anzulocken.

Sie kamen anschließend in die Wildtierauffangstation in Klein Offenseth-Sparrieshoop, wo sie seitdem professionell betreut werden.

Die Beamten der Polizei ermitteln nun, ob die Tiere entflogen sind oder von ihrem Halter ausgesetzt wurden. Zuständig für den Fall sind die Umweltermittler des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Elmshorn. Eine Kontaktaufnahme ist unter der Telefonnummer 04121/40 92 0 möglich.

Die Papageienart wiegt bis zu 137 Gramm und legt 50 Kilometer pro Tag zurück

Der Allfarblori misst 25 bis 30 Zentimeter in der Länge und wiegt etwa 109 bis 137 Gramm. Der Schnabel ist orangerot, der Kopf dunkelblau und geht am Hals in braun über. Er hat einen gelben Kragen und grüne Oberpartien.

Die Brust ist rot mit blauschwarzer Bänderung und der Bauch ist grün mit gelber Bänderung. Der Schwanz ist oben grün und unten grün-gelb gestreift.

Rellingen: Polizei sucht Besitzer der beiden eingefangenen Papageien

Die Iris des Männchens ist leuchtend rot, während sie beim Weibchen orangerot ist. Die Papageienart kommt in Indonesien, Papua-Neuguinea, auf den Salomon-Inseln sowie in Vanuatu vor. In der freien Wildbahn können sie bis zu 50 Kilometer pro Tag zurücklegen.