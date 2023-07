Elmshorn: Messerattacke in City – Polizei nimmt Teenager (16) fest

Nach der Messerattacke in Elmshorn war die Polizei mit einem Großaufgebot im Bereich der Königstraße im Einsatz.

Bahnhof Elmshorn Messerattacke in der City: Polizei nimmt Teenager (16) fest

Elmshorn. Nach einer Messerattacke am Bahnhof in Elmshorn hat die Polizei einen 16 Jahre alten Teenager festgenommen. Bei ihm handelt es sich um einen polizeibekannten Intensivtäter. Das Opfer ist 20 Jahre alt und erlitt schwere Verletzungen. Aber Lebensgefahr besteht offenbar nicht.

Die Auseinandersetzung ereignete sich gegen 17.30 Uhr auf einer Treppe im Bahnhofsbereich. Dort gerieten laut Polizeiangaben zwei Jugendgruppen in Streit.

Einer der Cliquen gehörte der 16 Jahre alte Täter an, der aus einem kleineren Ort in der Nähe von Itzehoe stammt. In der anderen Gruppe befand sich der 20 Jahre alte Elmshorner – das spätere Opfer.

Elmshorn: Messerattacke am Bahnhof – 16-Jähriger festgenommen

Im Verlauf des Konfliktes zog der Teenager ein Messer und versetzte seinem vier Jahre älteren Kontrahenten mindestens einen Stich in den Oberkörper. Dann flüchtete der Täter in Richtung Königstraße, verfolgt von Freunden des Opfers.

Die Polizei schickte ein Großaufgebot an Streifenwagen in die Fußgängerzone und konnte die Personengruppe im Bereich Achter de Kö stellen. Als die Beamten die Personalien der Beteiligten feststellen wollten, kam es zu einem weiteren Vorfall.

Elmshorn: Polizist wird mit Faustschlag gegen den Kopf attackiert

Ein 18 Jahre alter Elmshorner hielt ein Messer in der Hand und bedrohte die Beamten. Die Polizisten bildeten eine Kette rund um die Heranwachsenden. Mehrere von ihnen versuchten offenbar auszubrechen. Dabei erhielt ein Polizist einen Faustschlag gegen den Kopf.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Beamte kam ins Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde. Er blieb aber dienstfähig. Die Beamten setzten sich mit Pfefferspray zur Wehr. Einigen Heranwachsenden gelang die Flucht. Der Schläger soll jedoch identifiziert sein.

Attacke am Bahnhof Elmshorn wird als gefährliche Körperverletzung gewertet

Der 16 Jahre alte Messerstecher konnte vor Ort festgenommen werden. Er soll im Laufe des Donnerstags einem Haftrichter vorgeführt werden. Dieser wird entscheiden, ob der Jugendliche bis zum Prozess in Untersuchungshaft kommt.

Die Staatsanwaltschaft wertet die Attacke zunächst als gefährliche Körperverletzung und nicht als versuchtes Tötungsdelikt. Das Opfer kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Genaueres über den Zustand des 20-Jährigen ist nicht bekannt.

Weil es sich bei dem Messerstecher um einen jugendlichen Intensivtäter handelt, liegen die Ermittlungen bei der Ermittlungsgruppe Jugend der Kriminalpolizei.

Elmshorn: Bahnhof und sein Umfeld gelten als Kriminalitätsschwerpunkt

Die Beamten nahmen außerdem drei junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahren fest, die aus Rendsburg und Elmshorn stammen. Ihnen wird Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Bedrohung vorgeworfen. Sie kamen nach Ende der polizeilichen Maßnahmen wieder frei.

Der Bahnhof in Elmshorn gilt seit langem als Kriminalitätsschwerpunkt. Dort wurde eine Videoüberwachung installiert, die Polizei hatte längere Zeit im Bahnhofsumfeld sowie im Steindammpark ihre Präsenz verstärkt.

Elmshorn: Messerattacke in der Fußgängerzone im September 2020

In der Fußgängerzone war es zuletzt im September 2020 zu einer Messerattacke gekommen, bei der ein damals 21 Jahre alter Mann lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Das Landgericht Itzehoe hatte den Haupttäter (23) im Mai vorigen Jahres wegen versuchten Totschlags zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt.