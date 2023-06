Pinneberger Apotheke in der City schließt nach wechselvoller Geschichte

Pinneberg. Sie gehe in den Ruhestand, mehr gebe es dazu nicht zu sagen. Apothekerin Cordula Niemeyer will sich zur Ruhe setzen – und offenbar auch ihre Ruhe haben. Dabei gebe es doch über die Apotheke mitten in der Innenstadt mit wechselhafter Firmengeschichte einiges zu erzählen. Wie dem auch sei: Ende Juni wird sie die Apo-Rot-Vita-Apotheke in Pinneberg schließen.

2007 hatte die Apotheke zunächst als DocMorris-Apotheke im Pinneberger Einkaufscenter PiZ eröffnet. Das sorgte damals bei anderen Apothekern auch für Unmut. Zusätzlich zum regulären Sortiment der Apotheke konnten Kunden nämlich Medikamente aus dem niederländischen Internet-Shop von Doc Morris bestellen – zu Preisen, die rund 15 Prozent unter den des deutschen Marktes lagen.

Pinneberger Apotheke wechselte mehrmals den Namen

Die Medikamente wurden dann nach Hause geliefert oder konnten in den Filialen abgeholt werden. Das Landgerichts Itzehoe verbot 2012 allerdings den sogenannten Pick-Up-Sevice. Geklagt hatte die Wettbewerbszentrale, nachdem die Apothekerkammer Schleswig-Holstein gegen das Pilotprojekt Sturm gelaufen war.

Per Aushang verabschiedet sich Apothekerin Cordula Niemeyer von den Kunden der Apo-Rot-Vita-Apotheke in Pinneberg.

Foto: Anne Dewitz

Laut Medienberichten hatte Inhaberin Cordula Niemeyer auf die Klage gar nicht reagiert und war auch nicht zum Verhandlungstermin erschienen. Im selben Jahr benannte sie ihre Apotheke um in ProVita.

Apotheker betrieben auch in Elmshorn zwei Apotheken

In Elmshorn betrieb sie mit Ehemann Claus Niemeyer auch eine Apotheke am Hermann-Ehlers-Weg. Dort zogen sie aus, als der Mietvertrag nicht verlängert wurde.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

2010 baute das Ehepaar an der Schulstraße in Elmshorn und zog mit einer DocMorris-Apotheke ein. 2018 schlossen sie dann das Geschäft, verkauften die Immobilie und konzentrierten sich auf ihr Geschäft in der Kreisstadt Pinneberg.

Nach 16 Jahren und mehreren Namenswechseln gehen nun am 30. Juni auch dort die Lichter aus. In die Räume wird keine neue Apotheke einziehen. Die Arzneimittelversorgung in Pinneberg bleibt aber gesichert: Unter anderem liegen die Adler-Apotheke, Dingstätte 22, die Flora-Apotheke, Damm 49, und die Sonnen-Apotheke, Waldstraße 5, in unmittelbarer Nähe.