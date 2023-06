Open-Air-Kinos im Kreis Pinneberg 2023: Alle Orte, alle Termine, alle Filme

In Elmshorn, Rellingen, Wedel, Pinneberg und auf Helgoland sind Filmabende unterm Himmel geplant. Drei Orte mit freiem Eintritt.

Kreis Pinneberg. Ein lauer Sommerabend mit klarem Sternenhimmel, eine große Leinwand und dann noch ein guter Film: Im Juni, Juli und August gibt es in diesem Jahr gleich an fünf Orten im Kreis PinnebergOpen-Air-Kino. Und das teilweise bei freiem Eintritt.

Auftakt der Freilichtkino-Saison ist an diesem Freitag, 23. Juni, im Skulpturenpark am Buttermarkt in Elmshorn. Zu Beginn des Picknick-Open-Air-Kinos wird die Beziehungskomödie „Es ist nur eine Phase Hase“ gezeigt. Der Einlass beginnt um 20 Uhr, eine halbe Stunde später eröffnet die Hamburger Singer-Songwriterin Dagmar Lauschke den Abend.

Open-Air-Kinos im Kreis Pinneberg: Elmshorn zeigt drei Filme

Am Freitag, 7. Juli, geht es weiter mit „Mittagsstunde“. Vorab spielt die Elmshorner Band Leider wir. Den Abschluss des Elmshorner Picknick-Open-Air-Kinos bildet der Film „Wunderschön“ am Freitag, 21. Juli. Den Auftakt des Abends macht ab 20.30 Uhr Singer-Songwriter Malvin Meven.

Dagmar Lauschke sing live beim Picknick-Open-Air in Elmshorn.

Foto: K. Henschen

Filmbeginn ist an allen drei Terminen, nach Einbruch der Dunkelheit gegen 22 Uhr. Früheres Kommen lohnt allerdings nicht nur wegen der Live-Musik. Das Stadtmarketing verlost wieder zehn Picknick-Körbe pro Abend.

Vor Ort gibt es eine begrenzte Anzahl Stühle, Besucher können auch eigene Sitzgelegenheiten mitbringen. Auch der Verzehr von mitgebrachten Speisen und Getränken ist erlaubt. Tickets zu 10 Euro (ermäßigt 7 Euro) gibt es über die Plattform Pretix.eu.

Freilichtkino: Rellingen zeigt drei Filme an einem Tag

Anlässlich des Rellinger Aktionstages findet am Montag, 10. Juli, wieder ein Open-Air-Kino statt. Um 15 Uhr geht es auf dem Sportplatz in Rellingen los. Es werden insgesamt drei Filme gezeigt.

Einlass ist von 14.30 Uhr an. Der erste Film – Latte Igel und der magische Wasserstein – beginnt um 15 Uhr. Um 17 Uhr folgt „Die Schule der magischen Tiere“. „Das perfekte Geheimnis“ beginnt um 22 Uhr. Der Eintritt beträgt 3 Euro pro Person.

Auf dem Gelände sind mitgebrachte Speisen und Getränke erlaubt. Ebenso wird es ein gastronomisches Angebot geben. Eine begrenzte Anzahl von Stühlen werden vor Ort durch das Veranstaltungsteam zur Verfügung gestellt. Gerne dürfen eigene Stühle und Picknickdecken mitgebracht werden.

Open-Air-Kino an der „Batavia“ in Wedel ist für alle kostenlos

Hannes Grabau lädt zum Freilichtkino vor dem Theaterschiff „Batavia“ in Wedel.

Foto: Theaterschiff Batavia

Am Theaterschiff „Batavia“ in Wedel beginnt bei Anbruch der Dunkelheit zwischen Au und Marsch der Filmabend. Eingekuschelt in warme Pullover und Decken (bitte mitbringen) können bei freiem Eintritt nicht nur spektakuläre Sonnenuntergänge bewundert, sondern auch spannende Filme geschaut werden.

Rechtzeitiges Kommen sichert gute Plätze. Die Crew liefert Snacks und kühle Getränke. A la Carte ist nur bis 21 Uhr möglich, danach werden am Pavillon weniger aufwendige Speisen wie Hotdogs, Brezeln und Suppen verkauft.

Und das steht auf dem Programm: Freitag, 21. Juli, „Glück auf einer Skala von eins bis zehn“, Freitag, 28. Juli „Wunderschön“. Auch am Sonnabend, 29. Juli, wird es einen Film geben, der aber erst noch unter www.batavia-wedel.de bekannt gegeben wird. Alle Filme beginnen um 21 Uhr.

Freier Eintritt auch beim Open-Air-Kino in Pinneberg

Das Open-Air-Kino in Pinneberg von Donnerstag, 24. August, bis Sonnabend, 26. August, auf dem Drosteiplatz ist für alle kostenfrei. Sitzgelegenheiten müssen mitgebracht werden. Bei der Platzwahl gilt: Wer als erstes kommt, mahlt zuerst.

Auch beliebt ist das Open-Air-Kino auf dem Drosteiplatz in Pinneberg.

Foto: HA

Snacks und Getränke werden vor Ort verkauft. Die Filme beginnen jeweils ab 21 Uhr. Welche Filme laufen, wird noch bekanntgegeben.

Auf Helgoland wird alle zwei Wochen ein Film unter freiem Himmel gezeigt

Von Mai bis September zeigt der Helgoland Tourismus-Service an jedem zweiten Dienstag Evergreens und Kino-Klassiker in einzigartiger Atmosphäre auf der Kurpromenade. Jedes Jahr gibt es eine neue bunte und abwechslungsreiche Auswahl an Filmen für große und kleine Kinofreunde.

Getränke und Snacks können mitgebracht werden. Wer mag, hat auch ein Sitzkissen oder eine Decke dabei. Der Eintritt ist immer frei. Alle Open-Air-Termine finden sich im Aushang oder im Veranstaltungskalender unter www.helgoland.de.

Der nächste Film ist am Dienstag, 18. Juli, das Disney-Abenteuer „König der Löwen“.