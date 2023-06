Der Norderstedter Glasfaser-Spezialist berät Haushalte vor Ort. So ist die Situation in anderen Kommunen im Kreis Pinneberg.

Tornesch/Norderstedt. Ein schneller Anschluss an das Internet sollte heutzutage Standard sein. Doch die Realität sieht häufig jedoch noch anders aus auch im Kreis Pinneberg. In Tornesch soll sich das schon bald ändern. Der zu den Stadtwerken Norderstedt gehörende Glasfaser-Spezialist wilhelm.tel wird in der Stadt Tornesch flächendeckend ein modernes Glasfasernetz bauen.

Dass die Norderstedter das richtig gut können, stellen sie regelmäßig unter Beweis. So zuletzt beim großen Test der Internetanbieter des Fachmagazins Chip, bei dem wilhelm.tel im Mai 2023 im Vergleich der Kriterien Vertragserfüllung, Geschwindigkeit und Latenz nicht nur mit Abstand zum besten Anbieter in Hamburg gekürt wurde, sondern gleichzeitig in allen Bandbreiten der Preis-Leistungs-Tipp ist.

Glasfaserausbau: Wilhelm.tel macht’s möglich - schnelles Internet für Tornesch

„Wir sind in Tornesch in kleineren Projekten bereits aktiv. Die Zusammenarbeit mit der Stadt ist immer konstruktiv und lösungsorientiert. Deswegen wollen wir die Stadt Tornesch mit einem Glasfasernetz erschließen versorgen“, sagt wilhelm.tel Geschäftsführer Arne Mietzner.

Bei der Umsetzung vertraut wilhelm.tel auf seine Erfahrung und setzt auf eine bewährte Vorgehensweise. Dabei wird das Erschließungsgebiet in drei sogenannte Cluster aufgeteilt. Anschließend kalkuliert wilhelm.tel die Anzahl der Haushalte im Cluster, die sich für einen Vertrag zum Anschluss entscheiden müssen, damit der Ausbau beginnt. „700 Haushalte wollen wir im ersten Cluster, in dem die Akquisitionsphase begonnen hat und bis 31. Juli 2023 läuft, gewinnen“, so Mietzner.

Bürgermeisterin Kählert: Ausbau ist wichtig für die Zukunft der Stadt

Alle Haushalte haben umfangreiche Informationen per Post erhalten. Wer sich beraten lassen oder einen Vertrag abschließen möchte, trifft die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von wilhelm.tel jeden Sonnabend bis zum 29. Juli von 9 bis 12 Uhr auf dem Parkplatz Tornescher Hof 1-5.

Bürgermeisterin Sabine Kählert freut sich, dass die Tornescher Bürgerinnen und Bürger hoffentlich schon bald mit schnellem Internet versorgt werden. „Der Glasfaserausbau ist wichtig für die Zukunft einer Stadt, auch weil immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zumindest tageweise im Homeoffice tätigt sind und dafür eine schnelle und stabile Internetleitung benötigen“, so die Bürgermeisterin. Das Ausbau-Tempo haben die Tornescherinnen und Tornescher dabei auch selbst mit in der Hand: Je mehr Verträge geschlossen werden, desto schneller der Ausbau.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schnelles Internet: So ist die Lage in anderen Orten im Kreis Pinneberg

In anderen Kommunen des Kreises Pinneberg ist wilhelm.tel teilweise bereits seit Jahren aktiv:

Rellingen wurde 2014 und 2015 erschlossen. Dort sind an das 70 Kilometer Hauptrasse umfassende Netz mehr als 2500 Haushalte angeschlossen. Der Bau des Glasfasernetzes wurde von der Gemeinde Rellingen ausgeschrieben und mit 8 Millionen Euro finanziert. wilhelm.tel hat das Netz von der Gemeinde gepachtet und betreibt es seitdem.

Bönningstedt wurde 2017 erschlossen. Dort sind an das zwei Kilometer Hauptrasse umfassende Netz rund 30 Haushalte angeschlossen.

Tangstedt wurde 2016 erschlossen. Dort werden rund 600 Haushalte versorgt. In Wedel wurden die ersten Trassen bereits 2013 gebaut. Dort hat wilhelm.tel etwa 1000 Kunden.

Schnelles Internet: In Ellerbek soll der Ausbau 2024 beginnen

Im Bereich des Zweckverbands Breitband Marsch und Geest haben die Norderstedter zwischen 2017 und 2020 akquiriert und ausgebaut. Heute sind dort 4600 Haushalte angeschlossen.

In Ellerbek ist wilhelm.tel zurzeit in Neu-Ellerbek und Ellerbek-Dorf aktiv. Für Ellerbek-Dorf startet die Akquisitionsphase noch in diesem Jahr. Bei Abschluss von ausreichend vielen Verträgen soll der Ausbau Mitte 2024 beginnen. In Neu-Ellerbek haben 600 Haushalte bereits einen Vertrag abgeschlossen. Das Gebiet wird in einer etwa einjährigen Bauzeit jetzt mit etwa 15 Kilometer Hauptrasse und 13 Kilometer Hausanschlussleitungen erschlossen.

Alle Informationen unter wilhelm-tel.de/tornesch