Badestellen: Helgoland bis Barmstedt – so gut ist die Wasserqualität

Kreis Pinneberg. Das Wochenende wird heiß und sonnig, kurzum: Die Temperaturen laden zum Baden ein. Im Kreis Pinneberg gibt es gleich mehrere Badestellen mit bester Wasserqualität, an die sich der Ausflug lohnt. Zu Beginn der Badesaison hat der Fachdienst Umwelt im Kreis Pinneberg die Badegewässer nun auf ihre Qualität hin untersucht.

Die Proben wurden im Labor untersucht. Das Ergebnis: ausgezeichnet. Getestet wurden sowohl die Badeseen in Appen, Barmstedt und Moorrege als auch die Nordseebadestellen Nord und Süd auf der Düne Helgoland.

Ausgezeichnete Wasserqualität aller Badestellen im Kreis Pinneberg

Bereits im vergangenen Jahr haben die regelmäßigen Untersuchung gezeigt, dass alle Badestellen im Kreis Pinneberg über eine sehr gute Wasserqualität verfügen. Der Fachdienst Umwelt geht davon aus, dass das auch in diesem Jahr so bleibt.

Das Freibad Oberglinde in Moorrege und das Freibad am Rantzauer See sind zwar anfällig für den Befall mit Blaualgen. Dies gehe aber nicht zu Lasten der Wasserqualität im Sinne der Badegewässerverordnung, so der Fachdienst.

Fachdienst Umwelt des Kreises Pinneberg informiert an Badestellen

An den einzelnen Badestellen werden jedes Jahr aktualisierte Informationen ausgehängt. Eine ausführliche Beschreibung der Badestellen im Kreis Pinneberg findet sich zudem im Internet unter www.kreis-pinneberg.de, Stichwort Badestellen.

Anfragen, Anregungen und Informationen zu den Badestellen nimmt der Fachdienst Umwelt des Kreises Pinneberg entgegen. Ansprechpartner sind Johan Winter (04121/45 02 22 93) und Christian Naumann (04121/45 02 23 32).