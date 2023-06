Rellingen/Quickborn: Einbrecher kommen vormittags – ist Gärtner der Täter?

Einbrecher haben am Montagvormittag in Rellingen und Quickborn zugeschlagen (Symbolbild).

Rellingen/Quickborn. Schmuck und Geld haben Einbrecher erbeutet, die am Montag in zwei Orten im Kreis Pinneberg am Werk waren. Die Polizei vermeldet zwei Taten aus Rellingen und Quickborn. In einem Fall wurde ein möglicher Verdächtiger gesehen.

Der Einbruch in Rellingen hat sich am helllichten Tag ereignet – und zwar in den Vormittagsstunden. Zwischen 10.45 und 11:45 Uhr drangen Unbekannte an der Straße „An der Rellau“ gewaltsam in ein Reihenhaus ein und stahlen Geld und Schmuck.

Rellingen/Quickborn: Einbrecher kommen vormittags – ist der Gärtner der Täter?

Kurz bevor die Bewohnerin das Gebäude für die knappe Stunde verließ, hatte ein Unbekannter bei ihr geklingelt und Gartenarbeiten angeboten. Der Mann soll etwa 45 Jahre alt sein und war schlank gebaut.

Er hatte kurze blonde Haare und sprach fließend hochdeutsch. Der Unbekannte war mit einer hellen Hose und einem grünen T-Shirt bekleidet.

Bei den Nachbarn klingelte der angebliche Gärtner nicht

Bei den unmittelbar angrenzenden Nachbarn wurden keine derartigen Dienstleistungen angeboten. Ob der vermeintliche Gartenfachmann mit dem Einbruch in Verbindung steht, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Am Quickborner Dorotheenring schlugen die Täter ebenfalls am Vormittag zu. Hier gibt die Polizei einen Tatzeitraum zwischen 7 und 10.30 Uhr an.

Auch in diesem Fall war ein Einfamilienhaus betroffen. Der Täter durchsuchte alle Wohnräume. Er flüchtete ebenfalls mit Schmuck und einem Geldbetrag in unbekannter Höhe.

Rellingen/Quickborn: Kripo hofft auf Hinweise von möglichen Zeugen

Die Kripo Pinneberg hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen und sucht weitere Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Umfeld der Tatorte geben können. Kontakt unter Telefon 04101/20 20 oder unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de per Mail.