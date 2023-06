Unfall Kollmar: Motorradfahrerin (18) muss mit Hubschrauber in Klinik

Tornesch/Kollmar. Die Straße glich einem Trümmerfeld, der Notarzt musst mit einem Hubschrauber kommen: In Kollmar ist es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 18 Jahre alte Motorradfahrerin aus Tornesch schwer verletzt wurde, ein 70 Jahre alter Pedelecfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hat sich der grauenhafte Unfall gegen 15:30 Uhr auf der Landesstraße 288 in Kollmar ereignet. Demnach fuhr eine 39-jährige Glückstädterin mit ihrem Auto auf der Straße Langenhals in Richtung Gehlensiel, als eine 18-jährige Motorradfahrerin aus Tornesch hinter ihr zum Überholen ansetzte.

Junge Motorradfahrerin aus Tornesch nach Unfall mit Hubschrauber in Klinik

Die Autofahrerin wollte gleichzeitig nach links in die Straße Strohdeich einbiegen, deshalb prallte die Tornescherin mit ihrem Motorrad in die linke Fahrzeugseite. Drei Radfahrer, die am rechten Fahrbahnrand warteten, befanden sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls in an der Nähe der Unfallstelle.

Die Motorradfahrerin rammte nach der Kollision mit dem Auto in dem Pulk aus Radfahrern einen 70-jährigen Pedelecfahrer aus dem Glückstädter Umland. Bei dieser unglücklichen Verkettung der Ereignisse wurden die zwei Hauptbeteiligten schwer verletzt.

Pedelecfahrer (70) wird lebensgefährlich verletzt und kommt ins UKE

Der Pedelcfahrer musste mit lebensgefährlichen Verletzungen durch einen Hubschrauber ins UKE nach Hamburg geflogen werden. Die schwer verletzte Motorradfahrerin kam ebenfalls per Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Heide. Die Unfallstelle auf der Landesstraße 288 musste wegen der Unfallaufnahme bis 18 Uhr voll gesperrt bleiben.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.