Open-Air-Kino in Elmshorn: Drei hochkarätige Filmabende in der Innenstadt

Vorverkauf für die Kino-Reihe in Elmshorn startet am 7. Juni. Welche Filme auf dem Programm stehen – und was es zu gewinnen gibt.

Elmshorn. Zum zwölften Mal wird der Elmshorner Skulpturenpark direkt an der Krückau in diesem Juni zum Kinosaal. Das Stadtmarketing hat für das diesjährige Picknick-Open-Air-Kino wieder drei Filme zusammengestellt und auch ein musikalisches Vorprogramm organisiert.

Der Vorverkauf für die Veranstaltungsreihe im Skulpturenpark am Buttermarkt beginnt an diesem Mittwoch, 7. Juni. Die Tickets kosten sowohl im Vorverkauf als auch an der Abendkasse zehn Euro. Auftakt ist am Freitag, 23. Juni.

Open-Air-Kino in Elmshorn: Drei Filmabende an der Krückau

Den Anfang macht die deutsche Beziehungskomödie „Es ist nur eine Phase Hase“ von Regisseur Florian Gallenberger. Die Hauptcharaktere Paul (Christoph Maria Herbst) und Emilia (Christiane Paul) führen zumindest nach Außen eine glückliche Ehe. Doch in der Beziehung der beiden Mittvierziger schleichen sich Routinen ein, hinzu kommen vermeintliche körperliche Unzulänglichkeiten und auch die beruflichen Glanzzeiten liegen schon länger zurück.

Nach einem One-Night-Stand Emilias mit Ruben, einem jüngeren Mann, beschließen die beiden, dass ihre Beziehung eine Pause brauche. Die läuft allerdings schlechter als geplant und mündet schließlich in der Scheidung. Doch so richtig zufrieden sind beide trotzdem nicht. Können Paul und Emilia noch einmal zueinander finden?

Auftakt macht deutsche Beziehungskomödie „Es ist nur eine Phase, Hase“

Das Ensemble von „Es ist nur eine Phase, Hase“ besteht aus vielen bekannten Gesichtern, so sind neben den prominenten Hauptdarstellern unter anderen auch Ulrich Tukur, Jürgen Vogel, Cordula Stratmann auf der Leinwand zu sehen und sogar Talkmasterin Sandra Maischberger hat einen Gastauftritt.

Einlass im Skulpturengarten ist von 20 Uhr an, eine halbe Stunde später eröffnet die Hamburger Singer-Songwriterin Dagmar Lauschke vom Indie-Folkprojekt Roods & Reeds den Abend. Partner dieses Abends ist das Autohaus Elmshorn. Filmbeginn ist, wie an allen drei Terminen, nach Einbruch der Dunkelheit gegen 22 Uhr.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dörte Hansens „Mittagsstunde“ mit Charlie Hübner in der Hauptrolle

Am Freitag, 7. Juli, geht es weiter mit dem norddeutschen Filmdrama „Mittagsstunde“, das von der Sparkasse Elmshorn präsentiert wird. Bevor der Film startet gibt es von etwa 20.30 Uhr an Live-Musik von der Elmshorner Band Leider wir.

Auch dieser Film beruht auf einer Buchvorlage. Regisseur Lars Jessen bringt den zweiten Roman von Erfolgsautorin Dörte Hansen auf die Leinwand. Die Hauptrolle spielt Charlie Hübner. Er verkörpert Ingwer, 47, der Dozent an einer Kieler Uni ist und mit sich und seinem Platz im Leben hadert.

Elmshorn: Romanverfilmung mit Melancholie, Humor und Lokalkolorit

Dass seine Eltern Unterstützung brauchen ist daher ein guter Grund, der Stadt den Rücken zu kehren und in seinem Heimatdorf Brinkenbüll im nordfriesischen Nirgendwo ein Sabbatical zu verbringen. Doch in seiner alten Heimat ist nichts mehr wie es war. Die Romantik ist weg. Keine Dorfschule, kein Tante-Emma-Laden, auf den Straßen kaum Menschen.

Übrigens: In der Originalfassung des Films, die in ausgewählten Kinos zu sehen war, wurde eine Menge Plattdeutsch geschnackt. Neben Hübner sind auch Hildegard Schmahl und Peter Franke als Ingwer Feddersens Eltern im Film zu sehen, weitere Rollen übernehmen Gro Swantje Kohlhof und Jan Georg Schütte.

Elmshorn: „Wunderschön“ behandelt Schönheitsideale und Selbstbilder

Den Abschluss des Elmshorner Picknick-Open-Air-Kinos bildet der Film „Wunderschön“, der am Freitag, 21. Juli, präsentiert vom Modehaus Semmelhaack über die Leinwand im Skulpturengarten flimmert. Regie führte hier Schauspielerin und Regisseurin Karoline Herfurth, die auch selbst eine der Hauptrollen spielt. Den Auftakt des Abends macht ab 20.30 Singer-Songwriter Malvin Meven.

Der Episodenfilm begleitet fünf Frauen unterschiedlichen Alters, die sich mit ihrem Selbstbild und den Ansprüchen von sich und anderen konfrontiert sehen. Frauke (Martina Gedeck), findet sich in ihren Fünfzigern nicht mehr begehrenswert und von ihrem Mann Wolfgang nicht wahrgenommen.

Der Kampf von fünf Frauen mit sich selbst und äußeren Erwartungen

Fraukes Tochter Julie (Emilia Schüle) will als Model Karriere machen, deshalb unbedingt dem Schönheitsideal der Branche entsprechen – und opfert sich förmlich für ihren Traum auf. Julies Schwägerin Sonja (Karoline Herfurth) hadert nach zwei Schwangerschaften mit ihrem Körper und reibt sich im Mutteralltag auf.

Sonjas beste Freundin Vicky (Nora Tschirner) versucht als Lehrerin ihren Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, dass es im Leben nicht nur um Äußerlichkeiten geht. Aber ob das bei ihrer übergewichtigen Schülerin Leyla (Dilara Aylin Ziem) ankommt, ist fraglich. Ihre Mutter ist nämlich Julies Model-Managerin. Der Film war unter anderem als bester Spielfilm für den Deutschen Filmpreis nominiert.

Open-Air-Kino in Elmshorn: Vorverkauf startet am 7. Juni

Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch, 7. Juni. Dann sind karten über die Plattform Pretix.eu zu erhalten. Wie auch in den vergangenen Jahren lohnt sich frühes Kommen, denn das Stadtmarketing verlost wieder zehn Picknick-Körbe pro Abend. Diese werden bestückt und gesponsort von Hayunga’s E-Center, Rewe und famila.

Vor Ort gibt es eine begrenzte Anzahl Stühle, Besucherinnen und Besucher können aber eigene Sitzgelegenheiten mitbringen. Auch der Verzehr von mitgebrachten Speisen und Getränken ist gestattet. Um für alle Wetterlagen gerüstet zu sein, empfiehlt das Stadtmarketing, Decken, warme Kleidung und Regenschutz einzupacken.