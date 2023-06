Der Transporter mit Geheimtechnik wurde wohl auch für eine zweite Straftat benutzt. So kam die Polizei dem Täter auf die Schliche.

Polizei Pinneberg Autodieb stiehlt Fiat – Polizei ortet den Wagen in Versteck

Pinneberg. Die Polizei hat einen 39 Jahre alten, mutmaßlichen Fahrzeugdieb festgenommen. Der Mann soll in der Nacht zu Dienstag in Pinneberg einen Fiat Ducato gestohlen haben. Möglicherweise geht auch der Diebstahl eines Motorrades auf sein Konto.

Der weiße Transporter mit Hamburger Kennzeichen stand auf einem Parkstreifen am Damm zwischen den Einmündungen An der Berufsschule und Waldstraße. Der Autodieb schlug genau um 3 Uhr nachts zu.

Pinneberg: Polizei ortet gestohlenen Transporter und nimmt Autodieb fest

Weil in dem Fahrzeug seitens des Besitzers Ortungstechnik verbaut war, lässt sich nachvollziehen, dass der Transporter nach dem Diebstahl zwischen 3.20 und 3.30 Uhr am Baumschulenweg in Pinneberg gehalten hat.

Zu einem weiteren Stopp kam es dann zwischen 3.30 und 4 Uhr für einige Minuten an der Buchenstraße. Dort kam es in der Nacht zum Diebstahl eines Motorrades. Zwischen 2 und 10.30 Uhr entwendeten die Täter dort eine schwarz-orangefarbene KTM, Typ 1290 Super Adventure R, mit Pinneberger Kennzeichen von einer Grundstücksausfahrt.

Polizei geht von einem Zusammenhang zwischen den Taten aus

Wegen der Ortungsdaten erscheint es nicht unwahrscheinlich, dass beide Diebstähle miteinander in Zusammenhang stehen. Eine weitere Ortung des Fiats ergab im Laufe des Dienstags Hinweise auf seinen Standort im Bereich der Wilhelm-Bergner-Straße in Glinde.

Einsatzkräfte der Polizeistation Glinde machten sich dorthin auf den Weg und spürten das Fahrzeug letztlich in Schwarzenbek auf. Am Steuer saß der 39 Jahre alte Mann, der vorläufig festgenommen wurde.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aus Mangel an Haftgründen entlassen. Von dem entwendeten Motorrad fehlt nach Polizeiangaben noch jede Spur.

Pinneberg: Polizei sucht Zeuge für beide Diebstähle in der Kreisstadt

Die Kripo Pinneberg ermittelt in beiden Fällen und sucht Zeugen, die rund um die Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeugen während der Tatnacht beobachtet haben.

Zeugen, denen in den Bereichen Buchenstraße, Damm und Baumschulenweg in der Zeit zwischen 3 und 4 Uhr ein weißer Transporter sowie verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sollten sich ebenfalls melden. Eine Kontaktaufnahme mit den Ermittlern ist unter Telefon 04101/20 20 möglich.