Kreis Pinneberg: Riesiges Blaulicht-Spektakel – ein Tag für die ganze Familie

Kreis Pinneberg. So viel Blaulicht-Aktion außerhalb eines Notfalleinsatzes gab es wohl noch nie. Zum Quickborner Familientag-Fest am Sonntag, 4. Juni, werden 300 Rettungskräfte von zehn Helfer-Organisationen in der gesamten Innenstadt ihre Arbeit und 40 Fahrzeuge vorstellen.

Dies sei das größte Spektakel dieser Art, das es seit Jahrzehnten gegeben habe, sagt der Hauptorganisator Daniel Dähn von der Freiwilligen Feuerwehr Quickborn. „Wir präsentieren unsere Feuerwehr zum Anfassen und laden die Besucher zum Mitmachen und Staunen ein.“

Blaulichttag: Größtes Spektakel im Quickborner Jubiläumsjahr

Bürgermeister Thomas Beckmann ist begeistert, was für ein Blaulicht-Spektakel seine örtlichen Rettungskräfte für den ersten Juni-Sonntag auf die Beine gestellt haben. „Das ist einfach fantastisch“, freut er sich über die bislang größte Veranstaltung im Jubiläumsjahr der Stadt Quickborn, in der sie ihr 700-jähriges Bestehen feiert.

Rund ums Rathaus, wo 35 Vereine der Stadt den Familientag mit eigenen Aktionen gestalten, bis zum Bahnhof und weit in die Bahnhofstraße hinein werde es überall Aktionen zum Mitmachen geben. Und zahlreiche Geschäfte in der Quickborner Innenstadt laden von 12 bis 17 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein.

Die Polizei codiert Fahrräder, nimmt Fingerabdrücke und sucht Nachwuchs

So wird die Quickborner Polizei ab 13 Uhr kostenlos Fahrräder codieren, um sie vor Diebstahl zu schützen, kündigt die stellvertretende Stationsleiterin Ilona Querling an. Wer mag, kann sich am Stand der Polizeikräfte zum Spaß seine Fingerabdrücke von den Profis abnehmen lassen.

Ihre Blaulicht-Fahrzeuge und Motorräder sind ebenfalls dabei, erklärt die Hauptkommissarin. Und wer sich über die Einzelheiten einer beruflichen Karriere bei der Polizei informieren möchte, kann dies direkt bei den Anwerbern für den Nachwuchs tun.

Lebensretter zeigen, wie ein Mensch reanimiert wird

Das Technische Hilfswerk kommt mit seinen großen Einsatzfahrzeugen, die voriges Jahr bei der Ahrtal-Überschwemmung im Einsatz waren. Die Johanniter-Unfallhilfe demonstriert an einer lebensechten Puppe, wie im Notfall ein Mensch am besten und schnellsten reanimiert werden kann.

Die Rettungsschwimmer von der DLRG werden ein großes Bassin mit 30.000 Liter Wasser aufstellen, in dem Kinder und Erwachsene in sogenannten „Walking-Balls“ quasi übers Wasser schweben können.

Große Übungen zu Zugunfällen und Schau historischer Löschfahrzeuge

Die Freiwillige Feuerwehr nutzt die Gelegenheit gleich zu einer ganzen Reihe von spektakulären Vorführungen. So werden die Einsatzkräfte des Rüstzuges Bahnrettung des Kreis Pinneberger Feuerwehrverbandes direkt am Bahnhof zeigen, wie sie bei einem Bahnunfall auf den Schienen vorgehen. Dies macht die Zustimmung der AKN möglich, deren Bahnbetrieb ja zurzeit wegen der Bauarbeiten zur Elektrifizierung auf der Strecke zwischen Ellerau und Schnelsen ruht.

Wenn bei Verkehrsunfällen die verletzten Insassen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt sind, kommen meist die Spreizgeräte der Feuerwehr zum Einsatz. Beim Familien-Blaulicht-Tag in Quickborn können die Besucher selbst Hand anlegen, um zu verstehen, welche Kraft und Präzision die Rettungskräfte dabei ausüben müssen. Für die Kinder werden kleine Modellhäuschen in Brand gesteckt, die sie dann mit Feuerwehrspritzen quasi professionell löschen könnten, kündigt Vize-Wehrführer Dähn an. „Hier können sie mal so richtig mit Wasser spritzen, ohne Ärger zu kriegen.“

Besuchern mit Auto wird empfohlen, auf Parkhaus auszuweichen

Zudem werde sich die Jugendfeuerwehr mit eigenen Aktionen präsentieren, die im nächsten Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiert. Und es werde noch die eine oder andere Überraschung geben, die er jetzt noch nicht verraten möchte, sagte Dähn geheimnisvoll. Dazu gehören sicherlich auch die historischen Löschfahrzeuge, wie eine Drehleiter von 1936 und eine Handdruckspritze aus dem 19. Jahrhundert.

All das werde eine große Belebung zum Familientag-Fest sein, der noch nie so groß in Quickborn gefeiert wurde, freut sich Bürgermeister Beckmann. Zahlreiche Ess- und Getränkestände sorgten dafür, dass niemand hungern oder dursten müsse.

Besucher, die mit dem Auto kommen, sollten auf das Parkhaus am ZOB sowie auf die Parkplätze am Ziegenweg ausweichen, raten die Veranstalter. Das Blaulicht-Familientag-Spektakel ist am Sonntag, 4. Juni, von 10 bis 17 Uhr in der Quickborner Innenstadt, rund um das Rathaus und die Bahnhofstraße.