Tragödie in Elmshorn: Junger Vater (34) stirbt vor Geburt seines Kindes

Elmshorn. Manchmal ist das Schicksal ein mieser Verräter. Etwa, wenn plötzlich ein Leben endet und dadurch das Leben eines anderen komplett auf den Kopf gestellt wird. Mit all dem Leid, das dazu gehört.

So erging es nun Vienna Delventhal aus Elmshorn. Statt sich mit ihrem Partner auf ihr erstes gemeinsames Kind zu freuen, muss die 32-Jährige jetzt ihr ganzes Leben umkrempeln. Denn ihr Partner Jan ist Anfang Mai plötzlich und unerwartet verstorben. Er wurde nur 34 Jahre alt.

Mit einem herzzerreißenden Aufruf wendet sich nun ihre Familie an die Öffentlichkeit und bittet um Unterstützung für die werdende Mutter. Auf der Plattform Gofundme hat Viennas Familie einen Spendenaufruf gestartet, um sie in dieser schweren Zeit zu unterstützen.

Elmshorn: Drama um werdenden Vater – Hilferuf für Vienna und ihr Kind

Der Tag, der Viennas Leben für immer veränderte, war der 9. Mai. Als sie an diesem Dienstagabend nach Hause kam, fand sie ihren Partner Jan leblos auf der Couch. Ihre Versuche, ihn wiederzubeleben, blieben erfolglos. Jan war schon zuvor eines natürlichen Todes gestorben, wie sich später herausstellte.

Für Vienna brach an diesem Tag eine Welt zusammen. Erst vor etwa anderthalb Jahren hatte das Paar ein kleines älteres Häuschen in Elmshorn gekauft, es mit viel Hingabe entkernt. Nun waren Jan und Vienna fast fertig mit den Renovierungsarbeiten. „Tag und Nacht haben sie gearbeitet, um ihr Heim für die kleine Familie herzurichten“, schreibt Viennas Familie in dem Spendenaufruf.

Vienna und Jan haben viel Herzblut in ihr kleines Haus gesteckt

Nach dem schweren Schicksalsschlag gehe es nun darum, dass Vienna auch weiter in dem Haus wohnen könne, sagt ihr Cousin Sebastian Sternberg. Er lebt wie ein Großteil der Familie in Norddeutschland. „Vienna ist aktuell in Elternzeit und wird erst nach der Geburt wieder arbeiten können. Das möchte sie auch. Aber die finanzielle Belastung durch das Haus ist groß und die Familie kann nicht alles auffangen“, so Sternberg.

Erschwerend komme hinzu, dass Vienna und Jan zwar seit 2016 ein Paar waren, aber nicht verheiratet sind. „Das macht einige Dinge sehr kompliziert.“ Mit dem Spendenaufruf will Viennas Familie verhindern, dass sie nun auch noch ihr Zuhause verliert. „Die beiden haben wirklich sehr viel Herzblut in das Haus gesteckt, sogar schon das Kinderzimmer geplant“, sagt Sebastian Sternberg.

Elmshorn: Traum vom glücklichen Familienleben endete ehe er begann

„Das kleine Häuschen ist ihre Zuflucht in einer Welt voller Unsicherheit“, schreibt Viennas Familie in dem Spendenaufruf. „Es ist voller Erinnerungen, an glückliche Momente und an die unendliche Liebe zwischen Jan und Vivi.“ Das Haus sei ein Ort, an dem das Paar seinen Traum von einer Familie verwirklichen und sein ungeborenes Kind habe großziehen wollen.

Doch der Traum vom glücklichen Familienleben endete, ehe er so richtig begann. Erst am 13. Februar habe Vienna von der Schwangerschaft erfahren, einen Tag später, am Valentinstag, verkündete sie Jan die freudige Botschaft. „Die beiden haben sich so darauf gefreut. Es war ein Wunschkind“, sagt Sebastian Sternberg. „Es klingt kitschig, aber es war die perfekte Beziehung.“

Elmshornerin hatte erst vor kurzem vom Geschlecht des Kindes erfahren

„Jan war ein wunderbarer, aufopferungsvoller Mensch. Er hat immer allen helfen wollen“, berichtet Sebastian Sternberg. Der gelernte Maler und Lackierer habe seine Arbeit geliebt und wo immer möglich ausgeholfen. An Jans Todestag hat Vienna das Geschlecht des gemeinsamen Kindes erfahren. „Das wollte sie Jan abends mitteilen.“

Doch es kam anders. Jan wird nie erfahren, dass er einen kleinen Sohn bekommen hätte. „So schwer und traurig die Situation auch ist, ein wenig tröstet es, dass Jan in seinem Sohn weiterlebt“, sagt Sebastian Sternberg. Auch wenn dies den Verlust natürlich nicht aufwiegen könne.

Familie will 75.000 Euro für Vienna sammeln und bittet um Hilfe

Für Vienna ist es eine schwere Zeit. Sie muss den Verlust ihres Partners, der „Liebe ihres Lebens“, verarbeiten, sich auf die Geburt ihres gemeinsamen Kindes vorbereiten und ihr ganzes Leben neu organisieren. Die Familie tue alles, um sie in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, sagt Sternberg. Aber das hat Grenzen.

Vor allem die finanzielle Belastung soll durch den Spendenaufruf gelindert werden. 75.000 Euro hat die Familie als Spendenziel festgelegt. Rund 4700 Euro sind bereits zusammengekommen. Mehr als 100 Menschen haben sich bereits an der Aktion beteiligt, die individuellen Spendensummen reichen von zehn bis 500 Euro.

Elmshorn: Dramatischer Spendenaufruf für werdende Mutter

„Jeder Betrag zählt und kann helfen, unser Ziel zu erreichen. Wir sind zutiefst dankbar für jeden, der bereit ist, uns in dieser Angelegenheit zu unterstützen und der jungen Familie eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Gemeinsam können wir den Unterschied machen“, schreibt Viennas Familie im Spendenaufruf.

Wer Vienna unterstützen möchte, kann dies auf der Plattform gofundme.com tun. Dort hat die Familie einen Spendenaufruf unter dem Titel „Tod trennt die Liebe nicht“ eingerichtet. Der Aufruf ist unter folgendem Link zu finden: https://www.gofundme.com/f/helftvivi-spendenaktion-fur-vienna