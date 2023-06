Polizei Halstenbek: Einbruch beim Griechen an S-Bahnstation – Täter auf Video

In der Nacht zu Montag dringt ein Krimineller in ein Restaurant an der S-Bahn Krupunder ein. Polizei sieht den Täter auf Video.

Ein Einbrecher ist in der Nacht zu Montag in ein Restaurant in Halstenbek eingedrungen (Symbolbild).

Halstenbek. Einbrecher sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein griechisches Restaurant in Halstenbek eingestiegen. Das Lokal liegt in der Ladenzeile am Siebentunnelweg in unmittelbarer Nähe zur S-Bahnstation Krupunder.

Nach Auswertung der dort vorhandenen Videoüberwachung drang der Täter um 00.35 Uhr gewaltsam in das Gebäude ein und durchsuchte es. Ob und wenn ja, was gestohlen wurde, konnten die Besitzer zunächst nicht sagen.

Halstenbek: Einbruch beim Griechen – Polizei sucht Zeugen

Der Täter war 20 bis 30 Jahre alt und schlank. Er trug eine Cargohose mit Camouflage-Muster, ein dunkles Cap und eine FFP2-Maske. Auf den Aufnahmen ist auch zu sehen, dass der Einbrecher einen dunklen Bart trägt.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die weitere Hinweise auf den Einbrecher oder Fahrzeuge in Tatortnähe geben können. Kontakt unter Telefon 04101/20 20.