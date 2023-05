Ausflugstipps: Pfingsten im Kreis Pinneberg – die Übersicht fürs Wochenende

Neben vielen anderen Aktionen im Kreis Pinneberg wird an der Rantzauer Wassermühle in Barmstedt am Pfingstmontag der Deutsche Mühlentag gefeiert.

Kreis Pinneberg. Am langen Pfingstwochenende ist ganz viel los im Kreis Pinneberg. Von Stadtteilfest über Präonien-Schau bis zum traditionellen Anschnitt des Pfingstochsen – in Elmshorn, Pinneberg, Barmstedt gibt es ein buntes Programm.

Zudem wird rund um die Rantzauer Wassermühle der Deutsche Mühlentag gefeiert. Und das Beste: Die Wettervorschau sagt Temperaturen von mehr als 20 Grad und Sonnenschein voraus. Na dann – nichts wie raus! Hier die Übersicht der Möglichkeiten.

An der Dittchenbühne in Elmshorn wird der Pfingstochse angeschnitten

„Pfingstochse & Flohmarkt“ heißt es am Pfingstsonntag, 28. Mai, rund um das „Forum Baltikum – Dittchenbühne“, Hermann-Sudermann-Allee 50, in Elmshorn. Um 10 Uhr geht es los, um 11 Uhr wird Landtagsabgeordnete Birte Glißmann den Ochsen am Spieß anschneiden, danach beginnt der große Schmaus im Hof mit Ochsenbraten, Grillwürsten und Getränken sowie mit Kaffee und Kuchen.

Auf einem der vergangenen Feste schnitt Bürgermeister Volker Hatje den Pfingstochsen in Elmshorn an.

Foto: Arne Kolarczyk

Es folgen Auftritte des Feuerwehrmusikzuges Seestermühe, des Shantychors „Elveshörn maritim“ und der Sängerin Eva Düerkop. Der Riesenflohmarkt kann von Schnäppchenjägern und Gelegenheitskäufern während des gesamten Festes besucht werden. Der Eintritt ist frei. Es wird gebeten, nicht mit dem Auto anzureisen.

In Brande-Hörnerkirchen heben die Rasenmäher ab

Beim neunten Brander Oldtimer Pfingsttreffen auf einem ehemaligen Bauernhof am Schierenhöh 13 in Brande-Hörnerkirchen wird es am 27. und 28. Mai von Traktoren, Motorrädern, Pkw, kleineren Lkw und Rasenmähern nur so wimmeln. Neben dem Rasenmäherrennen (Sonnabend von 12 Uhr an, Sonntag von 10 Uhr an) stehen eine kleine Werkschau landwirtschaftlicher Maschinen, Baumstammziehen auf dem Programm.

Spektakulär: das Rasenmäherrennen beim Oldtimerfest in Brande-Hörnerkirchen.

Foto: Thomas Tegelhütter

Kleine Besucher bekommen bei Trecker-Rundfahrten und Fahrten auf dem rasenden Teppich bestimmt glänzende Augen. Am Nachmittag stehen hausgemachte Torten und Kuchen, am Abend Leckeres vom Grill bereit. Auf der Disco-Nacht am Sonnabendabend wird dann die Tanzfläche gerockt. Der Eintritt auf das Gelände kostet 2 Euro, in die Disco 5 Euro.

Neue GeWoGe lädt zum Pinneberger Stadtteilfest im Quellenthal

Am Pfingstsonntag feiert die Neue GeWoGe von 12 bis 24 Uhr ihr zehntes Quellentalfest, welches mittlerweile zum größten Stadtteilfest in Pinneberg geworden ist. Besucher können sich auf Live-Musik, Attraktionen und Kulinarisches wie Pizza, Crêpes, Gegrilltes, Meeresfrüchte oder Cocktails freuen. Ein Fest für die ganze Familie mit mobiler Rodelbahn und Kinderkarussell. Mit dem Bungeetrampolin geht es bis auf neun Meter hoch hinaus. DJ Ötzi-Double Kay Christiansen und das Collegium Musicum sorgen auf der Bühne für musikalische Unterhaltung.

Beim Quellentalfest in Pinneberg ist auch ein Kinderkarussell aufgebaut.

Foto: Neue GeWoGe eG

Das Fest findet am Kreisel Saarlandstraße, Richard-Köhn-Straße und Heinrich-Christiansen-Straße und auf dem Edeka Parkplatz statt. In der Zeit vom 27. Mai ab 17 Uhr bis zum 29. Mai um 12 Uhr wird der Kreuzungsbereich weiträumig für das Quellentalfest abgesperrt. Darüber hinaus werden umfangreiche Parkverbotszonen in der Heinrich-Christiansen-Straße, in der Feldstraße und der Breslauer Straße eingerichtet. Eine Weiträumig Umleitung über den Thesdorfer Weg, den Westring und die Mühlenstraße ist ausgeschildert.

Skulpturenpark und Mühlentag auf der Schlossinsel Rantzau in Barmstedt

Die Stadt Barmstedt veranstaltet die beliebte Freiluftausstellung in Anwesenheit der Künstler. Im Skulpturenpark Pfingsten präsentieren Künstler auf der schönen Schlossinsel Rantzau inzwischen zum 18. Mal ihre Werke. Die Schau unter freiem Himmel wird am Sonnabend, 27. Mai, um 14 Uhr eröffnet.

Auf der Schlossinsel Rantzau in Barmstedt ist mit Skulpturenpark und Mühlentag einiges los.

Foto: Burkhard Fuchs

Der 30. Deutscher Mühlentag wird an der Rantzauer Wassermühle am Pfingstmontag, 29. Mai, von 10 bis 18 Uhr mit Live-Musik gefeiert. Auf dem Programm stehen Mühlenkeller-Besichtigung, Goldwaschen aus Krückau-Sand, Glücksrad, Getreide mahlen und Haferflocken selber machen für Kinder, Mühlenfilme, Oldtimer Trecker und Landmaschinen, Ponyreiten und Wasserspiele.

Als Andenken können sich Besucher eine „Rantzauer Münze“ selber prägen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt mit Café und Kuchen, Eis vom Hof Hochgenuß aus Elskop, frisches Brot von Kruste und Krümelchen.

In Tornesch kommen die Jugendfeuerwehren zusammen

Unter dem Titel „Heimspiel!“ findet am Pfingstsonnabend ein Aktionstag der Jugendfeuerwehren an der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Tornesch-Ahrenlohe statt. Dieses Jahr gibt es kein kreisweites Pfingstzeltlager. Daher hat der Kreisjugendfeuerwehrauschuss ein Alternativangebot für die vielen Kinder und Jugendlichen in den Jugendfeuerwehren des Kreises geschaffen.

Die Jugendfeuerwehren aus dem Kreis Pinneberg treffen sich in Tornesch zum freundschaftlichen Wettkampf.

Foto: Anne Dewitz

Am 27. Mai werden von 13 Uhr an 432 Teilnehmer aus 32 gemeldeten Gruppen zusammenkommen und in zehn verschiedenen Spielen gegeneinander antreten. Der hier gelebte freundschaftliche Wettkampf ist jedes Jahr für die Mitglieder der Jugendfeuerwehren und ihre Betreuerinnen und Betreuer ein großes Highlight.

Pfingstrosen-Pracht im Arboretum in Ellerhoop

Im Arboretum in Ellerhoop öffnet die„Königin der Blumen“ ihre Blüten. Im Mai und Juni sind die Strauch- oder Baum-Pfingstrosen die Attraktion im Gartenjahr. Die Blüte hat gerade begonnen. Die Farben reichen von Aubergine über Karmin, Purpur, Lachs, Rosa bis Schneeweiß. Hinzu kommt ihr betörender Duft.

Die Strauch-Päonien, auch Pfingstrosen genannt, entfalten im Mai und Juni ihre volle Pracht.

Foto: Arboretum Ellerhoop

Hans Dieter Warda, der ehemalige Vorsitzende des Förderkreises des Arboretums, hat im Laufe der Jahre eine große Vielfalt von Züchtungen zusammengetragen, darunter viele robuste Paeonia rockii-Hybriden. Sie sind an der attraktiven dunklen Färbung in der Blütenmitte erkennbar.

Der Garten am Thiensen 4 in Ellerhoop ist zurzeit täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet; das Café von 11 bis 18 Uhr. Erwachsene zahlen 9 Euro, ermäßigt 7,50 Euro (Schüler, Studenten, Auszubildende, Menschen mit Schwerbehinderung und Empfänger des Bürgergelds). Kinder bis 16 Jahre haben freien Eintritt.

Wildpark Eekholt: Schleudern der Frühtracht mit den Wildpark-Imkern

Im Wildpark Eekholt stehen am Pfingstwochenende die fleißigen Honigbienen im Mittelpunkt, die im Bienenhaus des Wildparks zu erleben sind. Die Besucher erhalten anschauliche Einblicke in die Lebensweise der Bienen, die in dieser Jahreszeit unermüdlich den Blütennektar sammeln. Unter Anleitung der Wildparkimker können die Besucher helfen, den süßen Honig aus den Waben zu schleudern. Und natürlich darf auch probiert werden.

Sägekünstlerin Steffi Weilkies arbeitet an einer Figur aus Holz.

Foto: Wildpark Eekholt

Am Pfingstmontag von 11 Uhr an zeigen die Holzkünstler Steffi Weilkiens und Peter Prohn den Besuchern, wie sie aus einem einfachen Stück Holz ein Kunstwerk schaffen. Fragen und Gespräche zu den Arbeiten sind willkommen. Der Wildpark, Stellbrooker Weg, in Heidmühlen ist von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 12,50 Euro, Kinder 11 Euro Eintritt.