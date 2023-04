DKMS Seltene Krankheit: Zwillinge (3) suchen eilig Lebensretter

Luca und Mats aus Kummerfeld leiden an Septischer Granulomatose. Es gibt nur 150 Patienten bundesweit. Darum brauchen sie jetzt Hilfe.

Die Zwillinge Luca und Mats, drei Jahre alt, aus Kummerfeld im Kreis Pinneberg. Die beiden leiden an Septischer Granulomatose – einem Immundefekt. Sie brauchen dringend Stammzellenspender.

Kreis Pinneberg. Draußen spielen und sich dreckig machen? Das ist für Luca und Mats nicht drin. Denn es kann ihren Tod bedeuten. Kleinste Bakterien sind der Feind der beiden. Die Zwillinge leiden nämlich an einer kompliziert klingenden Krankheit. Möglicherweise ist ihre Rettung durch eine passende Stammzellenspende aber ganz einfach. Darum suchen die beiden Jungs aus Kummerfeld im Kreis Pinneberg nun geeignete Retter. Denn anders kann ihre seltene Erkrankung wohl nicht gelindert werden.

Die Zwillingsbrüder leiden seit ihrer Geburt an einem Gendefekt namens Septische Granulomatose. Die Erbkrankheit des Immunsystems bewirkt, dass Betroffene Bakterien und Pilze nicht bekämpfen können. Patienten wie Luca und Mats sind deshalb anfällig für schwere, potenziell lebensbedrohliche bakterielle und Pilzinfektionen. Schon die kleinsten Bakterien oder Pilze sind für sie gefährlich.

„Als Babies haben wir viel geschrien. Das Trinken tat so weh durch unsere Aphten im Mund. Auch die Ekzeme auf der Haut haben so gejuckt. Mama und Papa merkten schnell, dass etwas nicht stimmt“, schreibt die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) in ihrem Typisierungsaufruf. Ein sehr guter Arzt habe dann ganz viele Tests gemacht und nach langem Suchen die seltene Krankheit diagnostiziert.

Die Zwillinge Luca und Mats mit ihren Eltern. Die drei Jahre alten Jungs aus Kummerfeld im Kreis Pinneberg leiden an Septischer Granulomatose – ein Immundefekt.

Heute wissen die beiden Jungs zwar, wie ihre Krankheit heißt, aber Hilfe haben sie dafür noch nicht: Sie brauchen dringend eine passende Stammzellspende. „Sonst sind auch kleinste Bakterien oder Pilze für uns lebensgefährlich“, heißt es in dem rührenden Schreiben der Kummerfelder Familie. „Und ihr wisst ja, die lauern überall.“

Septische Granulomatose: Nur 150 bekannte Patienten in Deutschland bekannt

Mamas und Papas würden zwar immer sagen: ‚Am Ende des Tages sollen eure Füße dreckig, eure Haare zerzaust und eure Augen leuchtend sein.‘ Doch die Eltern von Luca und Mats können das nicht. Sie würden sich aber sehnlichst wünschen, dass das irgendwann wieder Realität wird und sich die Zwillingen ohne Hemmungen dreckig machen können. Denn das sei Kindheit.

Ungefähr eines von 200.000 Neugeborenen wird laut Experten mit dieser Störung des Immunsystems geboren. In Deutschland sind aktuell nur 150 Patienten bekannt. Eine Folge der Krankheit sei, dass sich Krankheitserreger, speziell Bakterien und Pilze, ohne ständige medikamentöse Behandlung weitgehend ungehindert im Körper der Betroffenen ausbreiten können. Das führt häufig zu Granulomen an unterschiedlichsten inneren Organen und im Bereich der Haut. Dies kann zum frühen Tod führen.

Die Typisierung für die Kummerfelder Jungs geht schnell und kann online bei der DKMS in die Wege geleitet werden. Auch bei Instagram können sich mögliche Lebensretter über die Zwillinge, die einen genetischen Zwilling suchen, informieren.