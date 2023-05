Pinneberg Craft Beer Festival: „Die Pinneberger lieben dieses Format!“

Auf dem Drosteiplatz in Pinneberg gibt es beim Craft Beer & Gourmet Festival wieder jede Menge von Hand gebrautes Bier.

Pinneberg. Reichlich Bier und Foodtrucks: Was als Versuch begann, ist heute eine etablierte Veranstaltung in der Pinneberger City: Am Himmelfahrtswochenende findet das dritte Craft Beer & Gourmet Festival statt. „Schon nach den ersten erfolgreichen Festivals war klar: Die Pinneberger lieben dieses neue Veranstaltungsformat“, sagt Stadtmarketing-Chef Sebastian Hoyme.

Deswegen starten die Veranstalter Pinneberger Pinnauer Provinzbrauerei, die Lampenfieber Veranstaltungsagentur und das Stadtmarketing Pinneberg mit dem Craft Beer & Gourmet Festival in die dritte Runde. Mehr als 20 Stände werden an vier Tage von Himmelfahrt, 18. Mai, bis zum Sonntag, 21. Mai, auf dem Drosteiplatz aufgebaut sein.

Craft Beer Festival Pinneberg: Auswahl der Stände ist „handverlesen“

Angeboten werden mehr als 50 besondere und von Hand gebraute Biere und Kulinarisches – von klassisch bis exotisch. Veranstalter Markus Meier, Inhaber der Lampenfieber Veranstaltungen GmbH, und der Prisdorfer Marco Hurtig, Ideengeber und Inhaber der Pinnauer Provinzbrauerei, haben die Teilnehmer handverlesen ausgesucht.

Außer den Bierfreunden sollen aber auch alle anderen Feinschmecker ihren Spaß und Genuss haben. „Selbstverständlich kommen auch Nicht-Biertrinker auf ihre Kosten“, sagt Markus Meier von der Lampenfieber Veranstaltungen GmbH.

Beim Pinneberger Craft Beer & Gourmet Festival in Pinneberg, das im Oktober 2021 stattfand, waren die Zelte stimmungsvoll beleuchtet.

Foto: Stadt Pinneberg

Der Veranstalter hat ähnliche Treffen der Craft-Beer-Brauer schon in Stade, auf Sylt oder auf Norderney umgesetzt. „Es gibt genauso eine große Auswahl an Softgetränken, besondere Weine aus Süddeutschland und Italien und natürlich auch Cocktails.“ Food-Trucks – der Gourmet-Teil des Festivals – sorgen für die richtige Grundlage.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Pinnebergs Bürgermeisterin eröffnet Craft Beer & Gourmet Festival

Die Premiere feierte das Pinneberger Bierfest im Oktober 2021 mit 18 Ständen. Ein Jahr später wurde dem Gerstensaft zu Himmelfahrt gehuldigt, mit 25 Ständen.

Bürgermeisterin Urte Steinberg wird die Veranstaltung offiziell am Donnerstag, 18. Mai, von 13.30 Uhr an, auf dem Drosteiplatz mit einem Fassanstich eröffnen. Das Festival ist Donnerstag bis Sonnabend jeweils 12 bis 24 Uhr geöffnet und am Sonntag 13 bis 18 Uhr.