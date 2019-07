Wo sich der Sommer aushalten lässt

Cablesport Arena Pinneberg: Die Idee, sich während der Hitze ins kühle Nass zu stürzen, ist naheliegend. Allerdings verbindet die Cablesportanlage die Erfrischung mit Adrenalin und sportlicher Ambition. Ob sich die Besucher mit einem gigantischen Luftkissen in beachtliche Höhen katapultieren lassen wollen, oder sich auf dem Beachvolleyballfeld austoben möchten: Es gibt viele Möglichkeiten, sich auszupowern. Alternativ können Gäste das Spektakel auch als Zuschauer genießen. Dafür bietet die Strandbar mit 300 Liegestühlen genügend Platz. Wer mag, kann sich auch mit Handtuch in den Sand setzen. Verkauft werden kleine Snacks und Getränke, um den Sommerabend entspannt und gelassen ausklingen zu lassen. Eine Currywurst mit Pommes gibt es beispielsweise für 6,20 Euro, für ein Bier sind 3,50 Euro einzuplanen.

Adresse: Burmeisterallee 2, 25421 Pinneberg, 04101/858 66 03, Öffnungszeiten bis 11. August: Mo–Fr von 11 Uhr bis Sonnenuntergang, Sa/So und Feiertage von 10 Uhr bis Sonnenuntergang, Tageskarte: 40/33€, www.cablesport.de



28° Grad – Strandbad Wedel: Wer hat sich nicht schon immer einen Kurzurlaub am Strand gewünscht, würde jedoch am liebsten auf die lange Fahrt oder den ermüdenden Flug verzichten? Diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen, hat sich das Team des ,,28°Grad“- Beachclubs zur Aufgabe gemacht. Der am Elbufer gelegene Beachclub vermittelt ein für die Region einzigartiges Südseefeeling. Der Club ist in Abschnitte unterteilt, die man zum Beispiel für Geburtstage oder Hochzeiten mieten kann, und verfügt über 800 Sitzmöglichkeiten.

Zum perfekten Urlaubsgefühl fehlen dann nur noch Getränke und Speisen. Eine Pizza gibt es bereits ab 8,70 Euro, ein Bier für 3,50 Euro.

Adresse: Hakendamm 2, 22880 Wedel, 040/43 18 00 72, Mo–So von 12 Uhr bis Open End, www.28grad.de

Das Lustis bietet im Biergarten einen Blick auf einen kleinen Teich.

Foto: LUSTiS



Lustis 53,6 in Schenefeld: In diesem Biergarten mit rund 70 bis 80 Sitzgelegenheiten lässt es sich gut aushalten. Mit Blick auf einen Teich und ins Grüne können Gäste den Abend im Schenefelder Lustis von 17.30 Uhr an ausklingen lassen. Das Restaurant trumpf dabei mit norddeutschem und rheinischem Essen auf. Burger gibt es bereits ab 6,90 Euro, ein Softgetränk ab 2,50 Euro. Des Weiteren bietet das Lustis in regelmäßigen Abständen Veranstaltungen und Dartturniere an. Interessierte können Räume für private Feiern mieten.

Adresse: Industriestraße 10, 22896 Schenefeld, 040/46 64 70 44, Mo–Fr von 17.30 Uhr bis Open End, Sa/So für Veranstaltungen, www.lustis.de



Hotel Krupunder Park in Rellingen: Direkt am Krupunder See und angrenzenden Park gelegen findet sich das Restaurant im Krupunder Hotel. Die kulinarische Auswahl ist abwechslungsreich und umfasst traditionelle Speisen. Für etwa 10,80 Euro gibt es Bauernfrühstück. Ein kleines Bier kostet 3 Euro. Genießen können Gäste dieses auf der Sonnenterrasse mit etwa 40 Sitzgelegenheiten.

Adresse: Altonaer Straße 325, 25462 Rellingen, 04101/391 90, Mo–Fr von 12 bis 21.30 Uhr, So von 12 bis 21 Uhr, www.krupunder-park.com



Kreuz und Quer in Barmstedt: In diesem Restaurant steht die Abwechslung im Vordergrund. Der Biergarten, der über rund 120 Sitzplätze verfügt, einen atemberaubendem Blick auf den Rantzauer See bietet und eine Speisekarte vorweist, die sich eben ,,Kreuz und Quer’’ durch verschiedene Nationalitäten bewegt, verspricht einen gelungenen Abend. Flammkuchen genießen Kunden hier bereits ab 8,90 Euro, Biere gibt es ab 2,70 Euro.

Adresse: Seestraße 12, 25355 Barmstedt, 04123/936 70 30, So/Di/Mi von 11.30 bis 21 Uhr, Do von 11.30 bis 21.30 Uhr, Fr/Sa von 11.30 Uhr bis 22.30 Uhr, www.kreuzundqueramsee.de



Hotel & Restaurant zur Wulfsmühle in Tangstedt: Ob Familie, hungriger Fahrradfahrer, Spaziergänger, Hotelgast oder kulinarischer Genießer: Das 1858 erbaute Hotel und Restaurant zur Wulfsmühle bietet gehobenere gutbürgerliche Küche für Jung und Alt. Wild aus eigener Jagd gibt es für 16,50 Euro, ein Bier kostet 3 Euro. Von der Terrassenlandschaft bietet sich ein herrlicher Blick auf den Mühlensee. Für Tagungen stehen Räumlichkeiten für bis zu 200 Personen zur Verfügung.

Adresse: Mühlenstraße 95, 25499 Tangstedt, 04101/856 60, Mi–So von 11 Uhr bis Open End, www.wulfsmuehle.de

Das Schulauer Fährhaus bietet einen Sonnenterrasse und einen Biergarten mit Elbblick.

Foto: Gramelow Hamburg Führer



Schulauer Fährhaus in Wedel: Direkt an der Elbe gelegen und mit eigener Schiffsbegrüßungsanlage, bietet das Neue Schulauer Fährhaus eine regionale und mediterrane Küche bei etwas gehobeneren Preisen. Für den Labskaus sind etwa 17,90 Euro einzuplanen, ein Bier gibt es für 4,80 Euro. Die Panorama-Terrasse mit angrenzendem Biergarten bietet insgesamt 380 Leuten Platz zum Verweilen und einen herrlichen Elbblick. Im Sommer öffnet zudem der Biergarten mit bayerischen Spezialitäten.

Adresse: Parnaßstraße 29, 22880 Wedel, 04103/920 00, Mo–So von 11.30 Uhr bis 22 Uhr, www.schulauer-faehrhaus.de



Elbe 1 in Wedel: Schon seit mehr als acht Jahren versorgt das Restaurant mit Elbblick seine Kunden sowohl mit deutsch-traditioneller Küche als auch mit mediterranen Gerichten. Eine Currywurst ist beispielsweise für 9,50 Euro erhältlich, ein Bier für 3,80 Euro. Um den Sonnenschein richtig genießen zu können, steht den Besuchern eine direkt am Deich gelegene Terrasse mit rund 80 Sitzplätzen zum Sonnenbaden bereit.

Adresse: Strandbaddamm 18, 22880 Wedel, 04103/703 51 57, So–Fr von 12 Uhr bis 21 Uhr, www.elbe1.com



Schützenhof in Borstel-Hohenraden: Im Biergarten des Schützenhofes serviert das Restaurant-Team deutsche Küche an etwa 100 Tische. Der Gast sitzt unter 200 Jahre alten Kastanienbäumen. Die Gerichte, wie zum Beispiel der Hering, die Bratkartoffeln oder das Sauerfleisch, werden selbst gemacht und frisch zubereitet. Seit 130 Jahren ist der Schützenhof ein Familienbetrieb, der außer Gerichten à la carte auch Menüs für Feierlichkeiten in den eigenen Veranstaltungsräumen anbietet. Zusätzlich kann ab 2 Euro pro Person der dazugehörige Minigolfplatz genutzt werden.

Adresse: Quickborner Straße 122, 25494 Borstel–Hohenraden, 04101/732 61, Di–Fr von 16 bis 23 Uhr, Sa von 14 von 23 Uhr, So von 10 bis 22 Uhr



Restaurant Parkhotel Rosarium in Uetersen: Das Restaurant bietet deutsch-internationale Küche und garniert diese mit zusätzlich wechselnden Speisekarten mit regionalen Delikatessen. Zu den beliebtesten Speisen zählen Original Wiener Schnitzel für 23 Euro und die Rosariumpfanne für 20,50 Euro. Für Frühaufsteher wird hier auch Frühstück angeboten. In den Abendstunden wird zusätzlich ein Parkhotel–Schlemmer-Menü für zwei Personen serviert. Mit einem Bier für 3,30 Euro können Besucher es sich auf der für 50 Personen ausgelegten Parkterrasse mit Blick auf einen der größten Rosengärten Norddeutschlands gemütlich machen.

Adresse: Berliner Straße 10, 25436 Uetersen, 04122/921 80, Mo–So von 6.30 bis 22 Uhr, https://parkhotel-rosarium.de

Broderick Irish Pub in Elmshorn: Der Irish Pub nahe des Elmshorner Bahnhofs ist bekannt für diverse Veranstaltungen, wie zum Beispiel Quizabende und Live–Konzerte. Bei allen Speisen wird außerdem auf regionale Produkte und Frische geachtet. Das Restaurant bietet eine große Burgerauswahl für Preise zwischen acht und zwölf Euro. Des Weiteren steht den Gästen eine große Auswahl an kühlen Bieren und Whiskeys zur Verfügung. Am Wochenende gibt es außerdem immer von 22 Uhr an Live-Musik. Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich können Tische reserviert werden – ausschließlich per Telefon.

Adresse: Königstraße 3, 25335 Elmshorn, 04121/806 90 28, So–Do von 16.30 bis 23.30 Uhr, Fr/Sa von 16.30 bis 3.30 Uhr, www.broderick-elmshorn.de



Hotel Restaurant Seegarten in Quickborn: Das Hotel-Restaurant Seegarten lädt zur Entspannung auf ihrer Sonnenterrasse ein. Kulinarisch kommen Besucher Montag bis Samstag von 17 bis 21.30 Uhr auf ihre Kosten und am Sonntag von 12 bis 21 Uhr. Bei den deutschen Spezialitäten, die mit frischen Produkten zubereitet werden, ist für fast jeden Geldbeutel etwas dabei. Einen Hackbraten erhält der Gast für 11 Euro, ein Bier gibt es ab 2,70 Euro. Hinterher bietet das nahe gelegene Landschaftsschutzgebiet Holmmoor die Möglichkeit für einen Spaziergang in der Natur.

Adresse: Harksheider Weg 258, 25451 Quickborn, 04106/636 70, Mo–So von 6 bis 23 Uhr, www.hotel-restaurant-seegarten.de