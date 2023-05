Tierheim Elmshorn: Katzen aus Messie-Haushalt gerettet – wer nimmt das Duo?

Elmshorn. Daisy und ihr Junges Mollybolt wurden beide aus einem Messiehaushalt gerettet. Dort lebten die Katzen in einem kleinen, verdreckten Raum in Kälte und Dunkelheit – es gab weder Strom noch Heizung. Auch durch das Fenster fiel nicht mehr viel Licht. Nun sollen sie es besser haben. Das Tierheim Elmshorn sucht ein schönes Zuhause für die beiden.

Das zarte Katzenmädchen Mollybolt – sie ist ein Jahr alt – hatte einen wirklich bescheidenen Start ins Leben und ist Anfangs noch sehr unsicher. Schnelle Bewegungen und laute Geräusche verschrecken sie noch schnell. Aber mit Mama Daisy an ihrer Seite wird sie langsam immer mutiger und zunehmend kesser und findet auch immer mehr gefallen an Menschen.

Daisy und Mollybolt aus dem Tierheim Elmshorn suchen ein Zuhause

Die fünf Jahre alte Daisy zeigt ihr jetzt, wie schön das Leben eigentlich sein kann und das man keine Angst zu haben braucht. Mollybolt konnte bisher kaum etwas kennenlernen. Nun öffnen sich ganz neue Welten für sie. Die kleine Katzendame kommt aus dem Staunen kaum heraus, wie man an den großen Kulleraugen sieht.

Die junge Mollybolt entdeckt gerade erst die Welt.

Foto: Tierheim Elmshorn

Daisy ist, auch wenn sie gerne mal ein wenig grummelig die Schnute verzieht, eine neugierige, offene und freundliche Katzendame. Ihr sitzt ein wenig den Schalk im Nacken und sie macht auch mal kleine Faxen. Da ist Töchterchen Mollybolt dann schnell mit von der Partie. Was auch ganz gut ist, so kann Daisy wie eine Löwenmama die Lütte wunderbar im Blick behalten.

Mutter-Tochter-Gespann braucht ein Heim mit Freigang

Wie man auf den Bilder unschwer erkennen kann, ist sie etwas rund geraten. Der fehlende Schwanz – sie kam schon ohne ins Tierheim – lässt sie erst recht ein wenig wie eine Murmel aussehen. Aber mit endlich mehr Bewegung und gesundem Futter wird das wieder.

Daisy kennt Freigang und hat sich sichtlich gefreut, wieder an die Frisch Luft zu kommen und sich in der Sonne herum zu lümmeln. Darum sollte in ihrem neuen Zuhause Freigang in ruhiger Umgebung auf jeden Fall möglich sein. Kinder sollten schon im Teenageralter sein, da Mollybolt noch schnell überfordert ist.

Vermittlung: Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V., Tel 04121/849 21, www.tierheim-elmshorn.de.