Tierheim Elmshorn: Rumänische Frauenpower - Hündin Luna braucht harte Hand

Die junge Mischlingshündin ist ein kräftiges Sensibelchen mit Hang zum Wasser. Sie sucht neue Halter mit Kraft in den Armen.

Elmshorn. Sie bringt stolze 30 Kilogramm geballte Frauenpower auf die Waage. Das bedeutet: Am anderen Ende der Leine sollte genügend Kraft vorhanden sein. Ansonsten ist bei Hundedame Luna, einem jungen Mischlingsweibchen aus einem rumänischen Tierheim, Feingefühl gefragt. Denn die sportliche Hündin, die jetzt im Tierheim Elmshorn vermittelt werden soll, ist auch ein bisschen sensibel.

Grundsätzlich, so das Tierheim, sei Luna „eine sehr freundliche, kräftige und sportliche Hündin“. Sie brauche bisweilen einen Moment, um mit neuen Menschen warm zu werden. So gehe sie bei lauten oder forschen Charakteren erst mal auf Abstand. Auch vor kleinen Kindern hatte Luna bisher eher Angst.

Tierheim Elmshorn: Rumänische Frauenpower – Hunde-Waise Luna braucht harte Hand

Geboren ist Luna in einem rumänischen Tierheim. Sie kam als junge Hündin nach Deutschland in eine Familie. Private Schicksalsschläge führten allerdings dazu, dass die Familie die Hündin abgeben musste. Seitdem fristet die eineinhalb Jahre alte Hündin ihr Dasein im Tierheim und wartet nun auf einen neuen Halter.

Mischlingshund Luna ist das Vermittlungstier der Woche im Tierheim Elmshorn.

Foto: Tierheim Elmshorn / HA

Mit Luna wurde schon an ihrer Grunderziehung gearbeitet, das sollte fortgesetzt und gefestigt werden. Sie ist stubenrein, fährt gut im Auto mit, kommt mit Artgenossen unkompliziert zurecht und liebt das Wasser. Über Ausflüge ans Meer oder an Seen und Flüsse freue sie sich deshalb sehr. Fühle sich das Tier wohl, sucht Luna schnell und mit vollem Körperkontakt die menschliche Nähe.

Hündin Luna ist ein Sensibelchen – mit Hechtsprüngen zur Seite

Das ist bei ihren 30 Kilogramm und einer Schulterhöhe von 60 Zentimetern Teil des Problems. Denn unterwegs merke man, wie kräftig die Hündin ist. Lahmes Menschentempo sei ihr oft zu langsam, deshalb gehe sie oft ungestüm voran. Unerwartete Begegnungen mit Traktoren etwa versetzen sie in Panik – kräftige Hechtsprünge zur Seite sind die Folge.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit ordentlichen Sprüngen reagiert sie auch, wenn ein Wildtier ihre Aufmerksamkeit erregt. Deshalb, so das Tierheim, sollten künftige Halter nicht nur ein ruhiges Händchen für die junge Hündin haben, sondern im Zweifel auch genügend Muskelkraft.

Ein zweiter Hund dürfte für Luna kein Problem sein

Das Sensibelchen im Körper eines Kraftpakets ist intelligent und clever. Geistige Beschäftigung gegen die Langeweile wäre im neuen Zuhause deshalb von Vorteil. Türen etwa kann Luna selbst öffnen. Unterwegs und mit Artgenossen zeige sich Luna bewegungsfreudig und energiegeladen.

Im Tierheim teilt sich Luna ein Zimmer mit ihrem Kumpel Weasley. Das funktioniere exzellent. Insofern würde sich die junge Hündin wohl über einen vorhandenen, souveränen Hund im neuen Zuhause freuen.

Darüber hinaus könne Luna durchaus auch mal ein paar Stunden alleine bleiben – zumindest war das im alten Zuhause kein Problem. Durch den Wechsel ins Tierheim könne sie aber Verlustängste entwickelt haben.

Mischlingshund Luna ist das Vermittlungstier der Woche im Tierheim Elmshorn.

Foto: Tierheim Elmshorn / HA

Im Tierheim lege sie sich in Pausen in ihr Bett, zerstöre auch nichts. Da sie etwas nervös und sensibel sei, ist eine längere Eingewöhnungsphase zu erwarten.

Vermittlung: Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V., Tel 04121/849 21, www.tierheim-elmshorn.de.

Schreiben Sie bei Interesse gerne eine E-Mail an info@tierheim-elmshorn.de mit einer kleinen Beschreibung zu sich selbst, dem Erfahrungsstand zur Hundehaltung und Ihrer Rufnummer. Alternativ ist das Tierheim zu den Bürozeiten Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag von 14:30 bis 17:30 Uhr telefonisch unter 04121/84921 zu erreichen.