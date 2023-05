A23 Pinneberg: Vollsperrung nach Unfall auf A23 – Beifahrer ist bockig

Ein VW ist erst in die Leitplanke, dann in den Graben gerast. Angaben wollten die Insassen nicht machen. Es kam zu einem langen Stau.

Pinneberg. Auf der Autobahn 23 bei Pinneberg ist es am späten Sonntagnachmittag zu einem rätselhaften Unfall gekommen. Ein VW prallte zunächst gegen die Mittelleitplanke und von dort nach rechts in den Straßengraben. In der Folge musste die A23 zeitweise voll gesperrt werden, es bildete sich ein langer Stau. Zudem zeigte sich der Beifahrer im Unfallwagen äußerst renitent.

Den Polizei- und Feuerwehrangaben vom Sonntag zufolge geschah der Unfall gegen 17 Uhr in Fahrtrichtung Norden. Ein schwarzer VW Golf war demnach aus bislang noch ungeklärter Ursache zwischen den Anschlussstellen Pinneberg-Süd und Pinneberg-Mitte auf gerader Strecke in die Mittelleitplanke geknallt und von dort in den rechten Straßengraben geschleudert. In dichtem Buschwerk kam der Wagen zum Stehen.

Pinneberg: Vollsperrung nach Unfall auf A23 – Beifahrer ist bockig

Außer der Polizei, dem Rettungsdienst und der Freiwilligen Feuerwehr Pinneberg rückte auch die Rellinger Wehr zum Unfallort aus. Beim Eintreffen der ersten Helfer hatten die beiden Insassen des VW Golf – die 30 Jahre alte Fahrerin sowie ihr Beifahrer – das Unfallauto schon verlassen. Angaben zum Unfallgeschehen machten sie den Polizeiangaben nach nicht.

Mehr noch: Die Polizei an der Unfallstelle musste wegen des bockigen Beifahrers sogar Verstärkung anfordern. Denn der Mitfahrer verweigerte jede Kooperation. Er wollte weder aussagen noch seine Personalien herausrücken. Deshalb erhöhte die Polizei ihre Präsenz vor Ort.

Unfall auf A23: Fahrerin muss leicht verletzt ins Krankenhaus

Die 30 Jahre alte Autofahrerin sei schließlich leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Da die A23 für etwa eine Stunde gesperrt werden musste, kam es im Wochenendverkehr zur langen Rückstaus, bis ein Abschleppdienst die Bergung des Unfallwagens abschließen konnte.

Zuvor hatten die Feuerwehren die Einsatzstelle abgesichert und den Rettungsdienst bei der Arbeit unterstützt. Den Angaben nach wurde vor der Bergung auch die Batterie des Unfallfahrzeugs abgeklemmt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Angaben zur Schadenshöhe konnten noch nicht gemacht werden.