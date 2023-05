Sieben bis acht Täter sollen auf die zwei Opfer losgegangen sein. Zuvor hätten die Schläger an zwei auffälligen Autos herumgelungert.

Ein Rettungswagen musste nach der Gewalttat in Wedel einen 24 Jahren alten Mann ins Krankenhaus bringen. (Symbolbild)

Wedel. Ein junges Paar ist in Wedel von einer Gruppe junger Männer angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, ist es bereits am Sonntagmorgen, 30. April, zu dem Übergriff im Zentrum der Stadt auf dem Rathausplatz gekommen.

Demnach wurden dort eine 18-Jährige und ihr 24-jähriger Begleiter gegen 1:30 Uhr aus Richtung Bahnhof kommend attackiert. Sieben oder acht Personen seien aus dem Rosengarten auf sie zugekommen und hätten das Paar geschlagen.

Polizei Wedel: Männergruppe attackiert junges Paar mitten auf Rathausplatz

Die noch unbekannten Täter sollen zuvor am Rosengarten an einem weißen Mercedes und einem schwarzen BMW gestanden haben, sie flohen nach der Körperverletzung ebenfalls in Richtung Rosengarten.

Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Zwei Täter konnten von dem attackierten Paar immerhin beschrieben werden. So sollen alle Männer der Gruppe zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein. Einer der Männer war 1,70 Meter groß und kräftig gebaut. Er trug ein T-Shirt in Türkis, Grün und Blau.

Wedel Körperverletzung: Ein Täter soll spitzes Kinn gehabt haben

Ein weiterer Täter war etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er soll ein schmales Gesicht, ein spitzes Kinn und dunkle Augen gehabt haben.

Der 24-Jährige aus Niedersachsen wurde im Krankenhaus stationär aufgenommen. Auch die 18-Jährige aus Tangstedt wurde verletzt. Das Polizeirevier Wedel ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht Zeugen der Tat. Die Ermittler bitten unter 04103/50180 um sachdienliche Hinweise von möglichen Zeugen.