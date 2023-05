Einbrecher sind am Wochenende in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingedrungen (Symbolfoto).

Uetersen. Einbrecher haben am Wochenende ein Mehrfamilienhaus in Uetersen heimgesucht. Betroffen war den Polizeiangaben nach eine Wohnung in einem Gebäude an der Marktstraße.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung und durchsuchten alle Räume. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Uetersen: Einbrecher durchwühlen Wohnung in Mehrfamilienhaus

Der Tatzeitraum kann von der Polizei nur grob eingegrenzt werden. Demnach schlugen die Täter zwischen 15 Uhr am Sonnabend und 13.15 Uhr am Sonntag zu.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Uetersen: Polizei sucht Zeugen für Wohnungseinbruch

Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04101/20 20 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

