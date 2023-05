Polizei Pinneberg Einbrecher spionieren zwei Einfamilienhäuser im Kreis aus

Einbrecher waren in Heidgraben sowie in Pinneberg am Werk (Symbolbild).

Heidgraben/Pinneberg. Einbrecher waren am Donnerstag in Heidgraben und Pinneberg aktiv. Betroffen waren zwei Einfamilienhäuser. Die Polizei sucht in beiden Fällen nach Zeugen.

Tatort war in Heidgraben der Pracherdamm. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen drangen unbekannte Täter am Donnerstag zwischen 17.45 Uhr und 22.30 Uhr in das Gebäude ein.

Polizei: Einbrecher am Werk – zwei Einfamilienhäuser betroffen

Die Kriminellen durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Geld und Schmuck. Welchen Wert die Beute hat, ist nicht bekannt.

In Pinneberg steht das betroffene Haus an der Straße Grotenkamp, die zum Neubaugebiet auf dem ehemaligen Kasernenareal gehört. Während der Abwesenheit der Bewohner haben die Täter versucht, gewaltsam die Wohnräume zu betreten. Dies scheiterte jedoch.

In Pinneberg gelingt es den Tätern nicht, ins Innere zu gelangen

Ob sie bei ihrem Vorhaben gestört wurden oder aufgrund der guten Sicherung des Gebäudes aufgaben, ist nicht bekannt. Die Tat dürfte sich in der Zeit zwischen 8 Uhr und 9.10 Uhr ereignet haben.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nähe der Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04101/20 20 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.