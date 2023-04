Umwelthaus in Rellingen startet mit Fest ins Gartenjahr

Rellingen. Der Entdeckergarten des Rellinger Umwelthauses hält, was schon sein Name verspricht: Es gibt an jeder Ecke etwas zu entdecken. Am kommenden Montag, 1. Mai, wird dort ein großes Gartenfest gefeiert. Besucher können sich von 11 bis 17 Uhr auf dem 6000 Quadratmeter großen Gelände an der Tangstedter Straße 101 in Rellingen umschauen und auch Neues entdecken.

Es gibt Wildkräuterführungen, Gartenfreunde erfahren, welche Bienenweide den Insekten ein reichhaltiges Pollen- und Nektarangebot bietet. Die Imkerinnen stehen bei den Bienenbeuten Rede und Antwort. Und die Gärtnerei Trifolia bietet Pflanzen zum Kauf.

Rellinger Umwelthaus startet mit Fest ins Gartenjahr

Erste wilde Leckereien aus dem Garten und Holzbackofen können probiert und gekauft werden, ebenso Brote und Kuchen, Kaffee und der im Herbst vor Ort gepresste Apfelsaft. Über einem Lagerfeuer soll Stockbrot gebacken werden.

Neu sind die außen angebrachten Legenester, in denen die Hühner ihre Eier legen und auch brüten. Die Kaninchen haben ein größeres Gehege bekommen. Und mit einer Förderung der Umweltlotterie Bingo konnte sogar ein barrierefreier Weg in den Garten realisiert werden.

Wer noch Gartenbücher zuhause herumliegen hat, die er schon gelesen hat und nicht mehr braucht, kann diese beim Gartenbücherflohmarkt mit welchen aus den Beständen des Umwelthauses tauschen. Wer nicht tauschen möchte, kann auch welche kaufen. Es gibt außerdem zwei verschiedene Rallyes durch den ganzen Garten – erstmals auch eine für kleine Besucher, die noch nicht lesen können.

Wildkräuter-Pesto und frische Nudeln in der Outdoor-Küche zubereiten

Bereits zwei Tage zuvor, am Sonnabend, 29. April, heißt es von 11.30 bis 14.30 Uhr: „Giersch schmeckt nach Möhre, Brennnessel nach Nuss“. Bei einem Rundgang im Entdeckergarten wird die Vielfalt, die es schon früh im Jahr gibt, kennen gelernt. Anschließend bereiten die Teilnehmer zum Beispiel ein Wildkräuter-Pesto und frische Nudeln zu. Gekocht und gegessen wird in der Outdoor-Küche des Entdeckergartens. Kräuteressige können in Flaschen abgefüllt und mitgenommen werden.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der Reihe „Nachhaltig Kochen“ zeigt Jens Clausen, Umweltpädagoge und Koch, wie diese besonderen Geschmäcker der Wildkräuter eingefangen werden können. Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf Personen begrenzt. Die Teilnahme kostet 45 Euro inklusive Material und Rezepten. Es wird um eine verbindliche Anmeldung per Mail an lernen@umwelthaus-pinneberg.de gebeten.