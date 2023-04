Tierheim Elmshorn: Hund mit Kot beschmiert - Wer hat ein Herz für Hagrid

Der kleine Bolonka-Mix wurde in einem erbärmlichen Zustand aufgegabelt. Nach einer Komplettrasur sucht er nun ein neues Zuhause.

Elmshorn. Verfilzt, verlassen, mit Kot beschmiert – kurzum: Der kleine Hagrid war in einem erbärmlichen Zustand, als er ins Tierheim Elmshorn kam. Der kleine Hund, ein Bolonka-Mix, ist ein Fundtier – seine Vorgeschichte ist also unbekannt. Fest steht nur, dass er zunächst neu frisiert werden musste. Gleich am ersten Tag wurde er komplett geschoren. Jetzt sucht er neue Halter.

Hagrids Wesen sei – wie bei seinem namensgebenden Halbriesen aus der Harry-Potter-Saga – lieb und freundlich. Er freue sich über jeden Menschen – egal, ob er ihn kennt oder nicht. Dabei reagiert er nicht mal flippig, er sei einfach nur: unkompliziert. Übrigens auch im Umgang mit Artgenossen.

Tierheim Elmshorn: Mit Kot beschmiert gefunden – Wer hat ein Herz für Hagrid?

Im Tierheim Elmshorn lebt er sogar zwei bis drei Hunden problemlos in einer Wohngemeinschaft zusammen. Kämpferisch wird er nur, um als erstes auf dem Schoß vom Kuschelpersonal zu sitzen. Folglich wäre ein sympathischer, anderer Hund im neuen Zuhause wohl kein Problem. Hagrid habe aber auch nichts dagegen, die volle Aufmerksamkeit seines neuen Menschen zu bekommen.

Hagrid, sechs Jahre alt, ist das Vermittlungstier im Tierheim Elmshorn.

Foto: Tierheim Elmshorn / HA

Spaziergänge mit Hagrid verlaufen normalerweise angenehm entspannt ohne Leinezerren. Nur das Alleinebleiben könnte möglicherweise ein Thema sein, an dem künftig etwas gearbeitet werden muss. Im Tierheim bleibe er zwar in der Hundegruppe gut allein, zeige aber deutlich, dass er am liebsten immer mit dabei wäre.

Hund Hagrid ist problemlos – bis auf die nächtlichen Malheurs

Ein anderer kleiner Haken beim Bolonka-Mix: Hagrid passiert über Nacht immer mal wieder ein kleines bis großes Malheur. Tagsüber sei der Kleine hingegen absolut stubenrein.

Hagrids Fell benötigt regelmäßige und professionelle Haarpflege. Das Tierheim empfiehlt einen Hundefriseur, um seine Mähne mittelfristig im Zaum zu halten.

Vermittlung: Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V., Tel 04121/849 21, www.tierheim-elmshorn.de. Schreiben Sie bei Interesse gern eine E-Mail an info@tierheim-elmshorn.de mit einer kleinen Beschreibung zu sich, dem Erfahrungsstand zur Hundehaltung und Ihrer Rufnummer. Alternativ erreichen Sie das Tierheim Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag von 14:30 bis 17:30 Uhr telefonisch.