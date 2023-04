Tierheim Elmshorn: Kater mit Charakter – wer hat ein Herz für Butterscotch?

Elmshorn. Ein hübscher, rothaariger Bursche mit Charakter – das ist der Kater Butterscotch. Es kam vor etwa einem Monat ins Tierheim Elmshorn, wo sich der kastrierte Katzenmann als „echte Marke“ entpuppte, wie Mandy Kasprik, Tierpflegerin im Katzenhaus, sagt. Er mag Menschen, aber Kuscheln sei nicht so sein Ding. Dennoch sucht er ein neues Zuhause.

Über seine Vorgeschichte ist nichts bekannt. Nur so viel: „Er muss jetzt nicht unbedingt dauernd kuscheln, findet es aber ok, wenn man ihm ein-, zwei-, maximal dreimal über den Kopf streichelt“, so die Tierpflegerin. Dann reiche es aber auch erstmal. Ist seine Geduld beim Kuscheln überstrapaziert, zeige der fünf Jahre alte Kater das auch, und zwar durch beherztes Zulangen. Also: Obacht!

Das Tierheim mahnt, man dürfe sich bei Butterscotch nicht von seinem zaghaften, eher fiepsigen Stimmchen täuschen lassen. Er sei ein ganzer Kerl mit viel Meinung, der sich nicht die Butter vom Scotch, pardon, vom Brot nehmen lässt. Passt ihm was nicht, sagt und zeigt er das auch.

Butterscotch ist ein fünf Jahre alter Kater und Vermittlungstier im Tierheim Elmshorn.

Foto: Tierheim Elmshorn / HA

Und doch sei Butterscotch „ein toller Kerl“ für Fans von richtigen Charakterköpfen. Weniger Knuddelbär, dafür mehr Kumpeltyp. Denn der Kater sei grundsätzlich gern dabei und wolle alles mitkriegen. Auf gutes Zureden reagiere er mit aufmerksam gespitzten Ohren. Offenbar ist der Kater ein guter Zuhörer.

Kater Butterscotch mag keine Kinder, liebt aber die Freiheit

Künftige Halter sollten wissen, dass Kinder nicht unbedingt die besten Bezugspersonen für den Kater mit Charakter sind. Auch andere Katzen findet Butterscotch nur „bedingt ok“. Da der Kater durchaus freiheitsliebend ist, brauche er zwingend wieder Freigang in ruhiger Umgebung.

Bei Interesse gerne eine E-Mail an info@tierheim-elmshorn.de mit einer kleinen Beschreibung zu sich selbst und der eigenen Lebenssituation und der Rufnummer senden.

Vermittlung: Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V., Tel 04121/849 21, www.tierheim-elmshorn.de