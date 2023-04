Feuerwehr muss am Ostermontag zur Schauenburgerstraße ausrücken. Was über die Ursache über das Feuer bisher bekannt ist.

Feuerwehr Giftiger Qualm dringt aus Lagerhalle in Pinneberg

Pinneberg. Piepende Rauchwarnmelder und Qualm aus einer Lagerhalle an der Schauenburgerstraße in Pinneberg ließ Anwohner am Ostermontag um 10.45 Uhr den Notruf 112 wählen. Die verrauchte Halle konnte nach Angaben der Feuerwehr nur unter schwerem Atemschutz betreten werden; Ursache für das Feuer war ein Ofen.

Die Einsatzkräfte öffneten alle möglichen Fenster und Türen und drückten mit Lüftern den giftigen Qualm aus dem Gebäude.

Mit der ebenfalls vor Ort bereitstehenden Drehleiter wurde der Schornstein des Ofens kontrolliert. Hier konnte aber keine Gefahr ermittelt werden, der Schornstein war sauber gekehrt. Nachdem die Wehr ihren Einsatz um 12.10 Uhr beendet hatte, ermittelt nun die Polizei, wie es zu dem Brand kommen konnte.

Weitere Feuerwehrkräfte, die am Montag auf dem Weg zur Schauenburgerstraße waren, wurden zum Hindenburgdamm umgeleitet, da dort eine große Mülltonne in einem Unterstand brannte. Die Tonne wurde unter schwerem Atemschutz aus dem Unterstand gezogen und geflutet. Der Einsatz war nach wenigen Minuten beendet.