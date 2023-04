Ein Bus der Linie 7550 hält am ZOB Glashütte in Norderstedt.

Norderstedt. Der Takt der Buslinie 7550 wird zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023 deutlich verbessert. Die 7550 ist die wichtigste Nahverkehrs-Verbindung zwischen Norderstedt und der Kreisstadt Bad Segeberg. Der Kreistag hat die Taktverbesserung einstimmig beschlossen.

Die Buslinie 7550 fährt vom U-Bahnhof Ochsenzoll auf Hamburger Grund über 35 Stationen in Norderstedt und in allen Orten entlang der Bundesstraße 432 bis zum Bahnhof in Bad Segeberg. Bislang zwischen Montag und Sonnabend alle 60 Minuten (und teilweise einem 30-Minuten-Takt morgens) und sonntags alle zwei Stunden.

ÖPNV: Taktverbesserung auf Segebergs wichtigster Buslinie 7550

Von Dezember 2023 an soll die 7550 montags bis sonnabends durchgehend im 30-Minuten-Takt unterwegs sein und sonntags jede Stunde die Stationen anfahren. Unterwegs ist der Bus unter der Woche zwischen 5 und 0.30 Uhr und sonntags zwischen 8 und 22.30 Uhr.

Die Kosten für die Linie 7550 steigen um 1,12 Millionen Euro pro Jahr, wovon 0,97 Millionen Euro vom Kreis Segeberg getragen werden, 110.000 Euro vom Kreis Stormarn und 40.000 Euro von der Hansestadt Hamburg.

ÖPNV: Fahrpersonal ist auf dem Arbeitsmarkt nur schwer zu bekommen

Die Entscheidung zur Taktverbesserung musste vom Kreistag jetzt schon getroffen werden, weil für die Umsetzung der Taktverbesserung die lange Vorbereitungszeit bis Dezember erforderlich sei, teilt Nahverkehrsplaner Claudius Mozer von der Südwestholstein ÖPNV-Verwaltungsgemeinschaft der Kreise Dithmarschen, Pinneberg und Segeberg (SVG) mit. Die notwendige Rekrutierung zusätzlichen Fahrpersonals sei aufgrund der angespannten Arbeitsmarktlage für die Betreiber in jeder Hinsicht anspruchsvoller geworden.

