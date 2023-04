Seniorenbeirat Schenefeld lädt zu zwei Vorträgen mit einem Sicherheitsberater der Landespolizei ein. Was erreicht werden soll.

Schenefeld. Oft genug kann man in den Medien verfolgen, dass ältere Menschen wieder einmal Opfer von kriminellen Machenschaften geworden sind. Viele Mitmenschen glauben leider, dass doch inzwischen nun wirklich jeder Bescheid wissen müsste über diese Form der Kriminalität.

Doch weit gefehlt: Wenn es den Tätern erst einmal gelungen ist, Ängste zu erzeugen, ist es oft zu spät – dann tun auch Menschen Dinge, die sie nie für möglich gehalten hätten.

Kreis Pinneberg: Betrug, Enkeltrick, falscher Polizist: Wie Sie sich schützen

Der Seniorenbeirat Schenefeld hat daher zwei Sicherheitsvorträge zum Thema organisiert, um neue Sensibilität bei den Senioren und Seniorinnen zu erzeugen beziehungsweise alte aufzufrischen. Vortragender ist Thomas Hagenow, zertifizierter Sicherheitsberater der Landespoliziei Schleswig-Holstein. Er vermittelt neben seinem Vortrag auch fachkompetente Ansprechpartner und stellt Flyer und Broschüren zum Thema zur Verfügung.

Am Donnerstag, 13. April, findet von 16 bis 18 Uhr im Ratssaal des Schenefelder Rathauses ein Vortrag zum Thema „Haustürkriminalität, Sicherheit inner- und außerhalb der Wohnung, Straßenkriminalität, Betrug, Diebstahl und Abzocke, Enkeltrick, falsche Polizisten etc." statt. Nach dem Vortrag können Fragen gestellt werden. Für eine kleine Erfrischung ist gesorgt.

Kreis Pinneberg: Seniorenbeirat lädt zu Vorträgen ein

Der zweite Sicherheitsvortrag ist für Montag, 15. Mai, am selben Ort zur selben zeit geplant.

Auf der Webseite www.senioren-in-schenefeld.de finden Interessierte aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen des Seniorenbeirates Schenefeld.