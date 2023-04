Schon seit zehn Tagen ist Leonie N. verschwunden. Sie wird in Hamburg vermutet. Jetzt wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit.

Pinneberg/Hamburg. Das letzte Mal wurde sie am 22. März gesehen. Nun, nach zehn Tagen ergebnisloser Fahndung, wendet sich die Polizei in Pinneberg an die Öffentlichkeit. Gesucht wird das 13 Jahre alte Mädchen Leonie N. aus Pinneberg.

Den Polizeiangaben zufolge besuchte das Mädchen am Mittwochmorgen (23. März) noch ihre Schule in Pinneberg. Danach verliert sich ihre Spur. „Sie verließ die Schule mit unbekanntem Ziel“, schreibt die Polizei nun in ihrer Fahndung.

Vermisst: Polizei sucht 13-jähriges Mädchen aus Pinneberg

Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Ermittler seien bisher ergebnislos verlaufen. Darum wendet sich die zuständige Polizeidirektion Bad Segeberg nun mit einem Bild der Vermissten und der dazugehörigen Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung. Die Polizei bittet dringend um Hinweise.

Hinweise auf eine Straftat lägen den Behörden bislang nicht vor. Vermutlich, so die Polizei, dürfte sich das Mädchen im Hamburger Stadtgebiet aufhalten. Angehörige hatten wohl zwischenzeitlich Kontakt über die sozialen Medien zu ihr.

Vermisste ist 1,60 Meter groß und kräftig

Die Vermisste ist etwa 1,60 Meter groß und kräftig. Am Tag ihres Verschwindens trug Leonie eine schwarze Jacke, ein schwarzes bauchfreies T-Shirt, eine graue Jogginghose und weiße Turnschuhe. Sie hatte einen schwarzen Rucksack bei sich.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet nun unter 04101/2020 um sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten.