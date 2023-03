Wochenlange Gleisarbeiten: Nordbahn-Fahrer müssen den Bus nehmen

Kreis Pinneberg. Weil die DB Netz AG an ihrem Schienennetz arbeitet, kommt es im April auf der Nordbahn-Strecke Itzehoe/Wrist – Hamburg zu Zugausfällen und Fahrplan-Abweichungen. Betroffen sind die Nordbahn-Linien RB 61 und RB 71.

Gerade erst waren zwei Wochen lang keine Regionalzüge nach Hamburg gefahren, Pinneberg wurde zum Verkehrsknotenpunkt – mit teilweise skurrilen Auswüchsen. Wegen der Instandhaltungsmaßnahmen im April wird nun für alle gestrichenen Verbindungen erneut ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Nordbahn: Wochenlange Gleisarbeiten – Bahnfahrer müssen den Bus nehmen

Am Mittwoch und Donnerstag, 5. und 6. April, fallen zwischen Elmshorn beziehungsweise Pinneberg und Hamburg-Altona frühmorgens und nachts insgesamt sechs Zügen der Nordbahn aus. Die Züge der Linie RB 61 fahren von Dienstag, 11. April, bis zum 4. Mai, nur ab und bis Hamburg-Altona. Für Fahrten von und nach Hamburg-Hauptbahnhof müssen Fahrgäste stattdessen die S-Bahn nutzen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 18./19. April, fallen einzelne Züge zwischen Elmshorn und Hamburg-Altona aus. Am 29. und 30. April werden dann nachts insgesamt vier Züge zwischen Elmshorn und Hamburg-Hauptbahnhof/Hamburg-Altona gestrichen. Ein Schienenersatzverkehr verkehrt bis Pinneberg, danach müssen Fahrgäste in die S-Bahn Richtung Hamburger Innenstadt umsteigen.

Nordbahn teilt genaue Informationen circa „eine Woche vorab“ mit

Im Wochenend-Nachtverkehr werden zudem am 30. April sowie am 1. Mai nachts zwischen Elmshorn und Pinneberg sechs Züge gestrichen. Am 1. Mai fallen zwei Züge zwischen Elmshorn und Hamburg-Altona aus. Die Nordbahn bittet ihre Fahrgäste, „sich rechtzeitig vor Reisebeginn über die Änderungen zu informieren. Die Busse des Ersatzverkehrs bieten jeweils Anschluss an die Nordbahn-Züge.“

Fahrräder können in den Bussen des Ersatzverkehrs nicht mitgenommen werden. Die Busse bieten nach Möglichkeit einen Niederflureinstieg. Informationen zu allen Fahrplanänderungen erhalten die Fahrgäste „circa jeweils eine Woche vorab“ auf der Homepage www.nordbahn.de und über einen E-Mail-Newsletter.

Deutschland-Tickt: Online-Verkauf für Abonnenten startet am 3. April

Unterdessen können Bahnfahrer auch in Schleswig-Holstein ab Montag, 3. April, online das Deutschlandticket erwerben. Bis zum 14. Mai haben Fahrgäste die Möglichkeit, ihr Abonnement im Nahverkehr umzustellen. Das Deutschland-Ticket kostet 49 Euro im Monat und ist ab dem Start unter www.nah.sh/deutschlandticket oder bei den Verkehrsunternehmen mit Abo-Vertrieb als Monatsticket im Abo bestellbar.

Gültig ist das Ticket dann ab Mai 2023. Alle Kunden, die bereits eine Abo-Monatskarte im Schleswig-Holstein-Tarif oder ein NAH.SH-Jobticket haben, wurden vorab bereits über Wechselmöglichkeiten informiert. Das Deutschland-Ticket gilt ab dem 1. Mai in den Bussen und Bahnen des Nahverkehrs in der 2. Klasse – deutschlandweit bei allen teilnehmenden Verkehrsunternehmen.

www.nah.sh