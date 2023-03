AOK Pinneberg: Ostereier - darauf sollte jetzt beim Kauf geachtet werden

Kreis Pinneberg. Es wird oval: In der Osterzeit steigt der Eierkonsum auch im Kreis Pinneberg wieder deutlich an. 238 Eier hat jeder Deutsche im Schnitt im Jahr 2021 verbraucht, wie die Krankenkasse AOK am Donnerstag mitteilt. Aber nicht jedes Ei sei empfehlenswert.

„Das Ei ist vielseitig, lecker, gesund und liefert wichtige Inhaltsstoffe. Beim Einkauf sollte aber unbedingt die Kennzeichnung beachtet werden. Sie liefert wichtige Hinweise zur Herkunft und Qualität der Eier“, so AOK-Serviceregionsleiter Reinhard Wunsch.

AOK rät zu Ostern, beim Eierkauf auf Herkunft achten

Jedes Ei trägt einen individuellen Stempel. Dieser informiert über die Herkunft des Eis und setzt sich aus drei Zeichenfolgen zusammen. Die erste Ziffer verrät die Haltungsform: 0 steht für ökologische Erzeugung, 1 für Freilandhaltung, 2 für Boden- und 3 für Käfighaltung. Die Buchstabenkombination zeigt das Herkunftsland. DE bedeutet Deutschland. Die Kennzeichnung der Eier ist EU-weit verbindlich.

Qualität und Herkunft lassen sich anhand der individuellen Nummer ablesen.

Foto: gcpics / AOK

Während die ersten beiden Angaben der Verbraucherinformation dienten, handele es sich bei der Betriebsnummer um eine Information für die zuständigen Kontrollbehörden, so Wunsch. Dann folge die individuelle Legebetriebsnummer mit Stallnummer.

Eier aus Schleswig-Holstein sind mit Betriebsnummer 01 markiert

Anhand der ersten beiden Ziffern der Legebetriebsnummer kann auf das Bundesland geschlossen werden, zum Beispiel steht 01 für Schleswig-Holstein oder 05 für Nordrhein-Westfalen. Die nachfolgenden Stellen verweisen auf den konkreten Legebetrieb.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Auch die Verpackung der Hühnereier ist mit bestimmten Kennzeichnungen versehen und ermöglicht eine weitere Orientierung beim Einkauf“, verrät Wunsch. Die Kennnummer der Packstelle informiert über den Ort, an dem die Eier verpackt wurden. Neben der Zahl der verpackten Eier, Angaben zur Güte- und Gewichtsklasse und Art der Haltung der Legehennen, sei das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) von entscheidender Bedeutung.

AOK: Gekaufte bunt gefärbte Ostereier halten länger

Es darf mit maximal 28 Tagen nach dem Legen angegeben werden. Außerdem ist der Hinweis erforderlich: „Bei Kühlschranktemperatur aufbewahren – nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums durcherhitzen“. Werden die Eier lose im Einzelhandel oder auf dem Wochenmarkt angeboten, müssen diese Informationen auf einem Schild neben der Ware angezeigt werden.

Sollten nach dem Osterfest noch einige übrig gebliebene, selbst gekochte und gefärbte Eier vorhanden sein, diese im Kühlschrank lagern und innerhalb weniger Tage verzehren. Gekaufte bunt gefärbte Ostereier halten grundsätzlich länger, da sie mit einem speziellen Schutzlack behandelt wurden.

Weitere Informationen rund ums Ei gibt es beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) unter www.bund.net.