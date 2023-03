Totalschaden Tornesch: Peugeot-Fahrerin rammt Baum und Verkehrsschild

In Tornesch ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem Unfall gekommen. Es besteht der Verdacht von Trunkenheit am Steuer.

Zu einem Unfall ist es in Tornesch am frühen Sonntagmorgen gekommen. Ein Verkehrsschild ist dabei in Mitleidenschaft gezogen worden. (Symbolbild)

Tornesch. Ein zerstörtes Verkehrsschild und ein Wagen mit wirtschaftlichem Totalschaden: Das ist das Ergebnis eines Unfalls, der sich am frühen Sonntagmorgen an der Ahrenloher Straße in Tornesch ereignet hat. Gegen 4 Uhr war eine Frau aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Auto von der Straße abgekommen.

Den ersten Angaben der Polizei zufolge war die Autofahrerin mit ihrem Hund in einem Peugeot Cabrio unterwegs, als sie mit dem Wagen erst gegen einen Baum und danach gegen ein Verkehrsschild prallte. Die Frau wollte offenbar in Richtung der A23, doch in einer Linkskurve nahe der Freiwilligen Feuerwehr Tornesch verlor sie die Kontrolle über ihrem Wagen.

Tornesch: Totalschaden am Unfallfahrzeug ist wahrscheinlich

Der Peugeot geriet demnach auf einen Grünstreifen, knallte mit der Beifahrerseite gegen einen Straßenbaum und kam nach dem anschließenden Frontalzusammenstoß mit einem Verkehrsschild zum Stehen. Polizei, Rettungsdienst und Notarzt waren im Einsatz.

Wegen des Verdachts von Trunkenheit am Steuer wurde eine Blutentnahme bei der Unfallfahrerein angeordnet. Der Wagen wurde bei dem Unfall fast vollständig demoliert und dürfte nach einer ersten Einschätzung ein wirtschaftlicher Totalschaden sein. Das Auto musste von einem Abschlepper abgeholt werden.