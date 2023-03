In der Nacht zum Freitag versuchten Kriminelle in Pinneberg, die Verkaufsstelle zu plündern. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Die Fahndung der Polizei nach Einbrechern, die in der Nacht zu Freitag in die Jet-Tankstelle in Pinneberg eindringen wollten, blieb erfolglos (Symbolbild).

Pinneberg. Die Alarmanlage der Jet-Tankstelle in Pinneberg hat Einbrecher wohl daran gehindert, den Verkaufsraum zu plündern. Ein oder mehrere Täter hatten in der Nacht zum Freitag versucht, gewaltsam in das Gebäude am Damm einzudringen.

Laut den Polizeiangaben waren die Täter gegen 1.30 Uhr dabei, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen, als die Alarmanlage der Tankstelle auslöste. Daraufhin brachen sie ihr Vorhaben ab und flüchteten.

Polizei Pinneberg: Einbruch in Jet-Tankstelle – Täter lösen Alarmanlage aus

Das Objekt selbst wurde nicht betreten, es blieb beim Versuch. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt, ist ebenso unbekannt wie die mögliche Fluchtrichtung.

Die Kripo Pinneberg ermittelt wegen eines versuchten Falls des besonders schweren Diebstahls. Die Ermittler hoffen auf Zeugen.

Polizei Pinneberg: Kripo sucht Zeugen, die die Einbrecher gesehen haben

Wer zur angegebenen Tatzeit im Umfeld der Jet-Tankstelle verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, kann Hinweise dazu unter Telefon 04101/20 20 loswerden.

