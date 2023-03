Elmshorn: Einbrecher plündern Firma und Lagerhalle

Die Polizei sucht Täter, die wohl in der Nacht zu Dienstag zugeschlagen haben. Der Sachschaden geht in die Tausende.

Einbrecher sind in Elmshorn in zwei Firmen eingedrungen und hatten es auf Werkzeuge abgesehen (Symbolbild).

Elmshorn. Werkzeugdiebe waren in den vergangenen Tagen in Elmshorn aktiv. Sie drangen in eine Lagerhalle sowie in eine Elektrofirma ein.

Einer der beiden Tatorte liegt an der Lornsenstraße. Dort drangen die Täter zwischen 14 Uhr am Sonntag und 10 Uhr am Mittwoch – zu diesem Zeitpunkt fiel der Einbruch auf – in eine Lagerhalle ein.

Elmshorn: Einbruch in zwei Firmen – Täter stehlen Werkzeuge

Sie entwendeten zwei Sätze Autoreifen auf Aluminiumfelgen sowie Werkzeug. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Außerdem war eine Elektrofirma an der Gärtnerstraße betroffen. Hier lösten die Täter beim Betreten des Gebäudes die Alarmanlage aus. Die Tatzeit kann daher auf 0.19 Uhr in der Nacht zu Dienstag eingegrenzt werden.

Elmshorn: Alarmanlage löst aus – Täter flüchten mit Werkzeugen

Trotz ausgelöster Alarmanlage konnten die Einbrecher aus einem Lagerraum Werkzeuge entwenden. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren 1000 Euro.

Weil beide Straßen in unmittelbarer Nähe liegen, schließt die Kripo Elmshorn einen Zusammenhang zwischen den Taten nicht aus. Die Ermittler suchen Zeugen, die in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise unter Telefon 04121/80 30.